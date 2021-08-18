讚四哥胸肌無下垂依然有型 66歲馮寶寶想與林家棟演情侶

想申請健力士世界紀錄

66歲馮寶寶（Bobo姐）依然十分可愛，稱首次用Zoom受訪。Bobo姐說監製林家棟很給面子，親身飛到大馬請她食飯講解劇情，最緊要當然是被四哥吸引，「我是叫四哥Daddy的，因我們第一次合作，他是演我Daddy。雖然我們都是同一個年代的演員，但我們又不是同輩，我當時只得5歲，所以我覺得可再陪他『跑一圈』是很難得的。拍完我甚至向林家棟提議可否申請健力士世界紀錄，因很少有兩個演員可相隔60年都仲未死，還可以健康地再合作一次，而且還要做男女主角」。

再次跟四哥合作，Bobo姐佩服對方的專業精神，「今次我見到四哥Daddy依然是腰身挺直，手臂、胸肌無下垂，行出來的剪影依然那麼有型，但他並非單純貪靚，他跟我說這世人只做過演員一樣工作，作為男主角要對得起職業和觀眾，一定要保持好身形，這令我對他更多了一份尊敬」。

談婆媳不和「會選擇走」

談到戲中與賈曉晨上演婆媳大戰？Bobo姐覺得其角色「蔡鳳」個性太腍善了，無了自己，若換轉現實中遇到婆媳不和，她會選擇走，不會讓自己去到這個情况，「既然不懂尊重我，倒不如我避開，無謂傷感情，更不會離間兒子的夫妻關係。希望我的兒子識揀啦」。她還笑言應付戲中的鬧人戲，比動作戲還辛苦，「因太危險的都不會讓我們做，反而鬧人是最辛苦，其中一場拍了兩三take，鬧到我無氣，很累」。

提議原班人馬拍新戲

對於林家棟之前說有意開拍前傳，問Bobo姐想誰演她年輕版？她搞笑說：「不准！如果電影可以美圖、修圖，我就可以演了。其實都不一定前傳，亦可以原班人馬開拍另一個故事。」Bobo姐感恩遇到林家棟這個好監製，盛讚對方非常認真，每日都有落片場，而且還親身示範表情給她看，及提點她該怎麼演，這是很幸福的事，並笑稱來到這年歲才遇到林家棟，感覺有點相逢恨晚。提議Bobo姐下次要求與林家棟演情侶？她開心說：「那要修圖，行不行的？（叫林家棟化老妝遷就便可？）對！這提議非常好，哈哈！真心話，為何我由28歲就開始演呂方、葉童媽咪呢？所以若再有機會拍戲，我都希望可以靚靚出來示人。」

期待疫後回港探老友

《殺》片獲邀到海外參展，包括入選「烏甸尼遠東電影節」競賽單元、成為「芝加哥亞洲躍動電影節」參展電影等，Bobo姐表示很開心。但她至今還未看過該片，她說因疫情關係不能回港，原本計劃待9月23號在新加坡上映時便飛往當地看，豈料大馬的疫情嚴峻，又去不到，唯有耐心等待電影在大馬上映。

Bobo姐笑稱2019年拍畢電影至今已超過年半時間，疫情下一直留在大馬，幸屋企大，有地方走動，閒時可以為家居吸塵和到露台種菜打發時間。她希望疫情快過，可回港品嘗地道美食和見一班老友。

記者：陳釗

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