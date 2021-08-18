伙狄波拉出席《怒火》首映掛念霆鋒 謝賢久沒見孫仔：驚佢哋唔記得爺爺

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

謝賢（四哥）前晚相約狄波拉（拉姑）來捧兒子場，問他們有否叫霆鋒拍動作片時要惜身？拉姑表示有叫霆鋒小心點，四哥則笑說：「不需要叫他惜身，他喜歡這行，他得㗎啦。」四哥稱霆鋒現時很忙，而且不在港，已很久沒見過兒子。拉姑則爆四哥好掛念霆鋒。至於可有見兩孫仔Lucas和Quintus？四哥表示很久沒見，他笑說：「啲孫我唔記得了，都係見過一兩次，驚他們見到我都認唔到呢個爺爺。」孫仔會記得他這個有型爺爺？四哥繼續妙答：「爺爺喎，在街上見到，邊個係爺爺呀！」

楊受成讚陳木勝電影質素高

活動上，投資《怒火》的英皇老闆楊受成聯同導演麥兆輝、張婉婷、寰宇電影公司負責人林小明、李璨琛及錢嘉樂等分享跟陳木勝合作的感受和相處點滴。楊受成跟陳木勝相交30年，一起工作亦超過20年，他稱陳木勝在影圈是出名的君子導演、好好先生，「《怒》片在內地上映時遇上河南大水災，沒多久內地疫情又反彈，我們都好擔心，但上映18日，票房都是冠軍，證明陳木勝的功力及電影質素非常高。」《怒》片在內地累計票房已超過8億人民幣。

張婉婷：佢誠懇關心別人

李璨琛認同陳木勝無脾氣，但也曾被狠狠鬧過一頓，「1991年首次跟陳木勝合作拍《特警新人類》，面對我、吳彥祖、謝霆鋒及馮德倫幾個玩到癲的百厭星，他也沒發脾氣，但有幕我們從天台躍下，拍攝時仍在玩、互相互推撞，即時被導演鬧到飛起，他說拍動作片唔可以玩，要專心」。張婉婷大讚陳木勝誠懇和關心別人，「我們沒合作過，大家因已故陳自強認識。動作導演少有彬彬有禮，就算他事業如日方中，每次叫他與陳自強飯敘都會到。他是個非常出色的導演，今年導演會頒發榮譽大獎給他，天上人間都是實至名歸」。

陳家樂和譚耀文在戲中同飾演甄子丹的上司，陳家樂說：「陳木勝原本找我演另一角色，戲分較多，但撞了我另一部電影，當我以為沒機會再合作，他安排另一角色給我，雖然只得一日戲，但好感恩，最後都能參與這部電影；我們已10幾年沒合作，若不是他當年找我拍《保持通話》，都不會有今日成績，首次試鏡仍歷歷在目。我在《怒火》中要鬧甄子丹，都是陳木勝叫我放膽演，唔好畀甄子丹食住。」

譚耀文稱導演死頂完成作品

譚耀文表示與甄子丹有幾場對手戲很深刻，其中一場在廁所跟對方講「我愛你」，「好耐無同男仔講過。（有否起雞皮？）沒有，當同個仔講」。今次是他首次跟陳木勝合作，電影拍到最後已察覺對方面色不太好，事後聽工作人員說陳木勝其實不舒服，死頂而已，他會永記陳木勝親切的笑容。

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