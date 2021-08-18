開心有競爭不論收視 李思捷：一個台玩晒邊好玩

問到是否召喚他回來打仗？李思捷稱不要這樣說，「我向來覺得有競爭是好事，一個台玩晒邊好玩，這樣才健康，勝負不重要，有人講吓都好。若成功值得驕傲，不成功便再來過。至於做多少集要視乎觀眾反應。（可有收視壓力？）我對節目有信心，亦都要我滿意才能出街，但收視要看天時、地利、人和。（親自向曾志偉推薦節目？）是。5年前我已向公司推薦這節目，但時代不同，就算那時志偉在位都未必做到」。

湯怡復工搵奶粉錢

湯怡產後首次公開露面，狀態大勇的她說距離目標體重尚要多減8磅，「很開心終於出關，因坐月時每日都做同樣的事情，又要餵夜奶，搞到睡不好」。出門時可有感到不捨？她笑說：「不多不少都有些，我現在還是餵人奶，不過都想慢慢減肥，因已開始復工了。（捨得錯過BB成長階段？）盡量配合，但都要搵奶粉錢。」湯怡稱不抗拒母女檔拍廣告。她自爆有少少精神緊張，每日老公麥秋成工作後回家，她要對方全身消毒才可掂女兒。

記者：陳釗

攝影：劉永銳