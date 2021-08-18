被爆出海玩滑水 59歲周星馳追17歲落選港姐？

傳星爺另一船P向Ukei「抄牌」

Ukei參加今年港姐面試，以年紀最細受注目，被封為「翻版沈月」，她晉身第二輪面試，但最後未能入圍。據稱Ukei家境富裕，在社交平台也見她不時出海，又到酒店歎下午茶打卡。據報道星爺邀Ukei跟她的朋友上其逾億豪華遊艇玩，有傳星爺在另一船P遇Ukei便向她「抄牌」。他們出海玩樂，一向謹慎的星爺以微信跟對方聯絡，不會留低聊天紀錄，見面時也不會合照。今次行蹤曝光，星爺展示滑水英姿外，也體貼地為Ukei拍攝滑水短片。

助理代澄清︰星爺Ukei不相熟

星爺跟Ukei的緋聞傳出後，他的助理Chris回覆傳媒稱星爺跟Ukei不相熟，當日大伙兒在船上，又透露日前Ukei主動約星爺去滑水，但已被無視，星爺沒有回覆對方因並不相熟。星爺對感情事一向低調，去年他跟舊愛于文鳳打官司，才令兩人關係正式曝光。昨晚Ukei在IG的限時動態上載新照片，打扮靚靚跟女友人相伴坐摩天輪，看來心情未受星爺跟她劃清界線影響。

娛樂組