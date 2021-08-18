周柏豪突然宣布再做老竇 太太誕7.5磅囝囝湊成「好」字

娛樂組

周柏豪三年抱兩，大女芯悅今年12月才兩歲生日，現在做大家姐了。周柏豪今次又秘密生仔，前幾日他還參與《聲．夢飛行First Live On Stage》演唱會，同時又拍TVB劇集《旁觀者》，對太太懷孕準備生第二胎的消息一直密密實實。

「聲音洪亮級數媲美姐姐」

昨日他在社交平台報喜，並為大家介紹兒子，寫道：「大家好，終於可以和大家分享這喜悅，我家弟弟剛剛誕生，弟弟重7.5磅，也是戴着黑色冷帽出生的小子，聲音的洪亮級數也能媲美姐姐。」

讓子女快樂成長是終生責任

周柏豪多謝太太，說真的辛苦她了，一直要照顧家庭與女兒，身體同時要孕育兒子，這種身心內外兼顧的耐性是母親獨有的超能力。他又說：「看着自己的小孩子，明白父母的愛從來都是無條件的，不期望將來日子如何，怎樣報答，只希望能把他們照顧好，能讓他們健康快樂好好成長，這就是父母的心願和終生的責任。」周柏豪文中提到兒子「戴着黑色冷帽出生」是指頭髮濃密，他的大女出世時，他也形容女兒頭髮多、似戴了冷帽。看來兩姊弟也是遺傳了爸爸的濃密頭髮特點。照片中也見B仔的頭很大，兼耳仔有肉地，好福氣。柏豪報喜後獲一眾圈中好友留言恭賀，包括連詩雅、胡定欣、湯怡、方力申，陳山聰、袁偉豪及吳若希等。

網上分享喜悅獲網民祝福

周柏豪在網上好惹火，令他變得低調，他被網民封為「藍神」，早前在社交網曬李寧牌跟NBA球星占美畢拿（Jimmy Butler）合作推出的特別版球鞋成話題。他在無綫《萬眾同心公益金》跟鄭融合唱《一事無成》，被指為失業家庭「贈興」又惹非議。6月有商場邀周柏豪任嘉賓，以新手爸爸的身分跟粉絲舉行網上見面會，結果惹來粉絲在商場的fb專頁狂派嬲，最後活動取消。今次他分享兒子出世的喜悅，獲得不少網民祝福。