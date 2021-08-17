【開箱】《末代傭兵》 尚格雲頓搞笑殺出黃昏

表面動作片 其實搞笑胡鬧

入行超過40年的尚格雲頓，以施展「凌空一字馬」為港迷熟悉，無論拍戲抑或廣告，都能見到這招看家本領，《末代傭兵》豈能例外？電影一開場，他為拯救人質，以一字馬撐住屋頂橫樑，然後無聲躍下，輕易擊敗敵人，忠實粉絲肯定拍爛手掌。不過，觀眾透過綁匪的無能，很快便發現這部動作片，骨子裏其實是一齣喜劇，而且內容相當胡鬧，官能刺激絕無僅有，對於影迷來說，應該慶幸還是失望？

《末代傭兵》故事講述代號「迷霧」的巴黎傳奇特工理查布倫麥（尚格雲頓飾），多年前為了保護國家聲譽，完成最後一宗見不得光的任務後，被迫急流湧退，從此轉行當僱傭兵，但為保障幼子亞契安全，要求政府每月給予生活費，以及終生豁免權，後來遭法國外交部某高層人員盜用其子身分，多年來一直走私軍火謀取私利，理查得悉素未謀面的兒子無辜捲入殺身之禍，決定重出江湖。

尚格雲頓戴假髮扮女人

理查為免父子重逢造成尷尬，一直對亞契隱瞞身分，因此造成不少錯摸和笑話，亦為電影提供一點感人情節。不過這段父子戲既不溫馨更不動人，反而打亂全片節奏，倒不如開宗明義來個父子相認，然後攜手對敵，可能更有喜劇效果。至於全片最搞笑一幕，相信是尚格雲頓戴上假髮扮女人參加舞會，藉此深入敵方陣地，不難令人笑出眼淚，雖然這些淚水成分，應該是唏噓多於歡樂。

尚格雲頓一向以硬橋硬馬真功夫見稱，如今改拍動作喜劇，莫非如廣告口號：最鋒利的刀都有生鏽的一日？港迷自1980年代開始透過《拳霸天下》、《搏擊之王》首次見識他的空手道厲害，到了1990年代吳宇森進軍荷李活，亦要找他合作《終極標靶》，只是近年濫拍成風，有些爛片就連本地片商都拒絕發行，若非Netflix購入《末代傭兵》全球播映權，恐怕本地粉絲亦得緣慳一面。

剪接技術代替真功夫

看罷《末代傭兵》，不難令人聯想起84歲謝賢主演港產片《殺出個黃昏》，後者早屆退休之齡，難跟年輕時代的風流倜儻相提並論，然而薑是老的辣，謝賢為了演好過氣殺手角色，甘於放下心理包袱，罕有在鏡頭前脫下墨鏡，以蒼老真面目示人，反而贏得觀眾喝彩和尊重。

兩片另一相似之處，正是尚格雲頓與謝賢的動作戲，明顯都是靠剪接技術搭夠。謝賢並非動作片演員出身，自是情有可原；反觀尚格雲頓在《末代傭兵》的打鬥場面，貌似拳來腳往，令人眼花撩亂，可是細心一看，不難發現上一個鏡頭拍攝尚格雲頓準備起腳，下一個畫面已經變成「某人」施展穿心腿，把敵人踢飛數呎以外，然後鏡頭一轉，主角作勢收式，對於看慣動作片的觀眾來說，實在不是味兒。