大讚老公「神隊友」 陳倩揚：減肥增進夫妻感情

助同路人輕鬆減肥

陳倩揚回想生完第3胎後，體重曾高達138磅，與3名小朋友出外玩時，自覺身體很重，頓時令她有所覺悟，要有健康身體才能陪他們久一點，之後透過「低醣飲食法」，3個月減去20多磅，這亦令她萌生於社交平台開設專頁的想法，希望憑自己少少感染力幫助同路人輕鬆減肥，同時改變大家對減肥的舊有觀念，「其實生活和keep fit可以平衡，想大家做到『輕鬆跟、飽住瘦』，不用節食、不用捱餓」。

與老公定下操肌目標

與網上直播不同，陳倩揚形容在電視看到是濃縮版，觀眾能更快吸收。10集節目邀請姜皓文、敖嘉年、鄧健泓夫婦及向海嵐等嘉賓分享keep fit心得，她讚姜皓文身形好fit，站在對方旁邊很大壓力，也令她自覺運動方面仍需努力，與老公定下一齊操肌的共同目標，塑造更佳身體線條，再穿短top加短褲仔的裝束給大家看。她難忘煮健康餐環節，雖然今次不用她親自下廚，交由兩名女主持負責，但事前要為她們準備食材，「每樣都是我落手落腳洗和切，所以開機前我的頭髮已亂到像傻婆一樣」。

陳倩揚表示減肥為夫妻感情帶來意外收穫，初時叫老公多吃糙米飯、紅米飯和蔬果時，對方覺得好像在吃草和吃報紙，但後來見她身形轉變，慢慢跟着她的飲食習慣，hea住都瘦了20多磅，「兩公婆一起有共同目標，話題自然多了，身邊有個『神隊友』很重要，起碼他明白你做什麼，亦令大家關係更緊密」。

滿意5人組合不再追

談到子女，陳倩揚認為教小朋友不能用「難」字去形容，父母有責任教好他們，要抱住與子女一齊成長心態，「小朋友會有錯，媽咪亦會有錯，例如有時我會忍不住鬧他們，鬧完會很後悔，最重要懂得反思，同小朋友傾番件事，下次如何做得更好。我覺得在小朋友面前不要怕認錯，要令他們知道一家人，媽咪可以幫到他們，避免日後在外面重複犯錯」。她稱近幾年做健康節目，深深感受到有健康的身體已是很幸福的事，套用在小朋友身上，只要他們可以在充滿愛的環境下健康成長已滿足。可會再追多個？「夠了，我和老公很滿意現在的5人組合」。

家庭工作取得平衡

陳倩揚雖然同時兼顧電台、電視台及KOL工作，但她非常享受這種忙的感覺，從中得到不同滿足感。如何在家庭與工作之間取得平衡？她說：「不可能每樣都拿到100分，我的心態是工作時全心全意投入；回到家便放下一切陪伴子女，以高質的親子活動填補失去的分數。」她透露也有自己的時間：「平時晚上待小朋友睡着，我會什麼都不做，攤在沙發煲劇，就這樣1小時已感到很滿足，很不得了。」

記者：陳釗

場地：Mini Central