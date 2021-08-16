【開箱】《高文老師》 中佬的平凡生活

身兼4職 興奮多於辛苦

《高文老師》講述祖瑟夫哥頓利域飾演小學老師Josh Corman，表面熱愛工作，內心忐忑不安，平凡的生活中，遇上高低起伏的故事。此劇是祖瑟夫繼《性人君子》（Don Jon）後再次一戲身兼多職，早前他接受本報視像訪問時表示，感到興奮大於辛苦，十分享受整個過程。

祖瑟夫哥頓利域負責創作，劇中角色也是他本人的投射，「角色名叫Josh Corman，跟我名字（Joseph Gordon）發音相似。Josh是一個好人，人生中得到很多感恩的事，他盡量想活得快樂，但不是百分百所有時間都快樂，我跟他在這些方面聯繫得到。近年我成為丈夫及父親，有美好的家庭，有喜歡的工作，人生中有許多令我感恩的事，但有時大腦會走向黑暗方向，我會跟大腦說『大腦不要這樣，你要感恩，不應該有惡劣的感覺』，我認為很多人都有相似經歷，這就是《高文老師》要說的事」。

加插動畫化的幻想片段

《高文老師》首集就帶出Josh本想當音樂人，洗澡時以胸口當鼓，展現對音樂的熱情，現實卻不似預期，不知不覺成為小學五年級教師，別人覺得這是穩定的「鐵飯碗」，但他感到不滿，經常被學生各式各樣的古怪問題問到口啞啞。其中一集講4名學生在課堂上演說，內容是女吸血鬼生存率比男吸血鬼為高，Josh無法理解他們的議題，只能繼續稱讚學生「做得好」，場面搞笑。首兩集還交代踏入30歲的Josh，從某天起遭遇連環不幸事件，未婚妻捨他而去、高中好友Victor（亞多路卡斯特羅飾）變成他的室友。Josh的情緒開始出現問題，未到失控地步，身邊好友只覺得他大驚小怪。於是Josh前往社區中心舉辦的情緒治療班，遇到比他情緒病更嚴重的人，反令他心情得以平復。

《高文老師》特別之處是加插許多誇張及動畫化的幻想片段，從而帶出Josh說不出來的情感。其中第3集，就利用歌舞及動畫，帶出Josh與母親Ruth（狄寶娜穎嘉飾）之間，雖然有愛，但總是隔着一道無形的牆。Josh因為父親的關係，沒有快樂童年，母親感到無奈與自責。祖瑟夫哥頓利域表示：「生命中有些感受是很大，大得無法形容。很多劇集都拍得非常真實，但那些真實的情節未必能恰當地將角色的感受表達給觀眾，所以我們創造出幻想場面。」

此劇亦寫實，如第4集講Victor父女關係，任職速遞員的Victor離婚後與Josh同住，間中抽空與女兒Gabi相見。Gabi踏入反叛的青春期，不喜歡跟父親相處，經常駁嘴，只顧玩手機，還嫌棄父親做速遞及寄居在朋友家。Victor為了女兒事事忍讓，最終反駁，「我熱愛我的工作，租住在朋友家是想慳錢給女兒作生活費」，帶出父愛的偉大。劇集尾聲，Josh父親Artie（曉高韋榮飾）會登場，企圖解開父子間的矛盾，成為全劇高潮，也是祖瑟夫哥頓利域最印象深刻的場面，「我很幸運，與父母關係很好，不像 Josh，而且現在我也是父親，劇中的父子戲很感人」。

《高文老師》細膩描繪男主角內心世界，如何面對現實的荒誕與無奈，還談及兩代人的親情，為踏入30歲、心智仍未完全長大的成年人而創作。據悉《高文老師》的編劇不止祖瑟夫哥頓利域，還有團隊協助，他負責勾畫出10集的故事大綱，再由團隊潤色情節。祖瑟夫表示首次與Apple TV+合作，過程十分愉快。據悉此劇在新冠病毒出現前開鏡，中途疫情爆發，一度暫停，其後決定搬到新西蘭繼續拍攝。