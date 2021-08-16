美開畫票房8190萬 《爆機自由仁》落實拍續集

至於另外兩齣新片，分別是收436萬美元、位列票房亞軍的《禁室殺戮2》（Don't Breathe 2），由《阿凡達》史提芬朗（Stephen Lang）再次擔正。上集講述史提芬朗扮演的獨居失明漢一人力戰3名入屋歹徒，憑敏銳聽覺以寡敵眾，大開殺戒，但他在地下室的復仇計劃卻被歹徒破壞：禁固了醉駕撞死他女兒的女司機，並想逼對方生女補償。續集講述8年後，失明漢收養了11歲的Phoenix，兩人到寧靜小鎮定居，但再有歹徒闖入住所，並擄走了Phoenix，他今次要面對更多歹徒和武器。《夢幻女郎》金像女星珍妮花赫遜（Jennifer Hudson）扮演騷靈天后Aretha Franklin的傳記片《Respect》，單日收353萬美元，亦成績不俗。