《尚氣》梁朝偉陳法拉「夫妻」劇照曝光 劉思慕反擊迪士尼CEO：我們不是實驗

【明報專訊】迪士尼行政總裁查佩克(Bob Chapek)上周在季度業績會談及下月初上映的Marvel新片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),會先在戲院上映,45天後才登錄影視串流平台Disney+,形容此為「有趣的實驗」;扮演「尚氣」的加籍華裔男星劉思慕前日在社交網發文反擊,既否認是實驗,並稱是被低估的弱者,又說《尚》片上映時會創造歷史;另一方面,片中扮演他父母的梁朝偉和陳法拉,兩人一起的劇照首次曝光。