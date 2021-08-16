「夢想會有休止符」 黃秋生似暗示退出劇壇

朱栢康驚被秋生打穿耳膜

朱栢康表現獲好評，他「一輪嘴」講出婆媳之間的矛盾，引得觀眾發笑。他自言是專業演員，非靠現實生活入戲：「現實中有無發生過這些婆媳關係，都過去了，不知有無呢？戲裏我畀黃秋生『爆樽』，過去兩個月大家研究過用木棒、水管，我練成『鐵頭功』，最怕被他打穿耳膜，聽不到就演不到落去。」陳淑儀已3年沒公開演出，笑言要享受足15場，過足戲癮。感受到觀眾反應是最大的鼓勵。

方皓玟、蘇玉華、潘燦良等捧場，蘇玉華表示第3次看這劇，覺得一個好劇本落在不同演員手上有不同火花。今次3名演員的化學作用很強，看見觀眾反應就知成功，恭喜他們愈演愈爆。潘燦良早年演過這個故事，勾起很多回憶。

娛樂組