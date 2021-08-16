開Live回應江旻憓緋聞 張家朗自認怕醜︰我哋無嘢

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張家朗是不少女士心中的男神，他高大威猛，但顯得怕醜。他近日不時跟隊友開直播聊天，與網民互動。日前他們開直播時，有網民提議邀請江旻憓加入，蔡俊彥於是提出猜拳決定由誰向江旻憓提出邀請，但張家朗堅持拒絕參與猜拳。當時張小倫突然留言：「同佢表白了！」又自告奮勇稱可以幫忙邀請江旻憓加入直播，但最終未有成事。網民追問張家朗是否對江旻憓有意思，當時做直播的4人未有回應。

近6000網民睇直播

方力申前晚與無綫體育記者何振然、莊琬晴及張家朗在社交網開直播，吸引到近6000人收看。適逢是七夕情人節，方力申提議張家朗談一些跟節日有關的話題。

方力申︰低調啲大把機會

張家朗主動提到他與江旻憓的緋聞，他說︰「很多人問我和Vivian（江旻憓），我也想講其實我哋係無嘢嘅，我亦都唔係鍾意佢，只不過係我比較怕醜，所以嗰陣時大家話邀佢入Live、入FaceTime，我就怕醜，我就……完全無任何意思，係我本身咁樣啫。」

方力申笑言︰「低調啲！好正常啫……大把機會！我們這裏4個人都是單身，讓觀眾幫我們宣傳都幾好，大家也可以為自己正在奮鬥的而努力。」何振然表示事業為重，張家朗聞言點頭。不過很多網民仍讚張家朗與江旻憓好合襯。

張家朗談到在奧運奪得金牌後表現冷靜，他說雖然知道最後一劍贏了，但要等裁判看片段後確定，所以有少少不敢相信，之後由心而發笑出來，平時亦比較內斂。