天堂鳥告別演唱會 三子爆喊解心結 嘉賓王君馨當老公無到大跳辣身舞

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

BOP天堂鳥告別演唱會除成員的家人撐場外，還有圈中好友譚嘉儀、王子涵、許家傑及黃嘉雯等來捧場。甫開場3子即獻唱連串快歌，包括《Take Me Higher》、《Set Me Free》、《Count Down》，配合勁舞炒熱全場氣氛。王君馨擔任表演嘉賓，身穿熱褲大騷長腿，以誘人姿態邊唱《尖叫》邊跳辣身舞，還做互摸對方身體的動作，場面火辣。王君馨老公在台下欣賞，Gordon承認在對方老公面前跳辣身舞感尷尬；王君馨亦向老公說sorry，又問：「好唔好睇？」她自爆早前拍無綫節目《盛．舞者》時被Gordon叫「阿媽」，與Tyrese亦認識近10年，他們的關係早有淵源。

Lincoln：有人離間兄弟情

之後到同公司的海俊傑與龔柯允上台，他們追問三子有關「不和」、「MK POP」、「低潮」、「未來」等問題。Gordon直認隊員間不和傳言有真有假，的確曾經鬧交，因他年輕時脾氣暴躁及做事亂來，有段時間令大家關係疏遠，向兩名隊友講對不起。他續說：「我unfollow了細佬（Tyrese），是他主動follow番我，人大了大家看通咗，其實他們對我好重要！」Lincoln透露一年前Tyrese在社交平台無故發脾氣，問他原因又沒回覆，發覺有人離間他們兄弟情，但那人不在場，他表示向來重視兄弟情，不希望任何人影響彼此信任。Tyrese表示他們工作以外私下少聯絡，當見面又沒有隔膜會滔滔不絕，關係好奇妙。

Gordon約定10年後再重聚

之後談到「低潮」，Lincoln慨嘆有段時間在香港樂壇突然消失，當時收入少、沒朋友、遭人白眼，為了生計兼職做電召車司機，慶幸捱過艱難，以後會帶眼識人。Gordon和Lincoln同表示未來會繼續在娛樂圈發展，約定10年後再重聚。決定退出娛樂圈轉做園藝生意的Tyrese笑言會賣植物「天堂鳥」，以延續團隊精神。

真情對話後，天堂鳥跟女子組合Bingo及已解散的組合EO2唱出多首快歌，包括《IGNITED》、《活著VIVA》、《全身暑假》、《魅力移動》等，帶動全場觀眾起身跳舞尖叫。EO2成員搞笑說：「我們2013年在同一地方解散，你們好似中咒語一樣。但不緊要，8年後似我們一樣重組，現在預演一次，約定8年後再見大家！」眾人說希望在紅館見，之後在台上大合照留念。

Tyrese：感激隊友無話我反骨

演唱會尾聲，Gordon唱完《未來見》，說感激一班好友買飛撐場支持，忍不住激動爆喊說：「這幾年捱得好辛苦，他們常叫我捱落去。在我最down時同我食飯，支持叫我不要放棄，真是很感激他們，我會繼續堅持夢想，做好給他們看。」同樣感觸落淚的Lincoln公開感謝家人朋友，向在場父母講對不起及表示掛念，「自從搬出去住，很少回家探望，我承諾以後會抽多啲時間陪伴父母」。本來冷靜為隊友遞紙巾的Tyrese最終也爆喊，他說出心底話：「其實是我提出要離開，已7年了，想為自己做多些事。感激兩名隊友明白，他們可以說我反骨和背叛，但他們沒有這樣想。在最後一個party，我相信將來有機會重遇。」最後三子邊喊邊唱《故作瀟灑》，粉絲台下伴唱，場面溫馨感人。

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