【開箱】《Girls Planet 999》 中日韓造星「少女大戰」

聲稱賽果百分百觀衆投票

《Girls Planet 999》逢周五晚播出，首兩集收視慘淡，分別只得0.46%及0.76%。預計有12集，香港觀眾可透過影視串流平台愛奇藝收看。節目找來中日韓三地合共99名少女，最後勝出的9人，會組成女團出道。《德魯納酒店》男星呂珍九擔任主持，導師是已解散的Wonder Girls成員宣美及少女時代的Tiffany。今年初招募參賽者，收到1.3萬份申請，3月開始初選，最終確定中日韓各33名少女參賽。

至今播出兩集，流程與《Produce 101》系列大致相似。首兩集99名參賽者雲集錄影廠，繼而介紹主持人及導師陣容，接着99人分批表演，由導師評價，定出表現最佳的9人，順次為江崎光、姜睿緒、沈小婷、蘇芮琪、鄭智贇、徐永恩、崔有真、蔡冰及桑原彩菜。9人中4人來自韓國、3人來自大陸，其餘是日本人。目前定下的9名少女，並非最終排名。經過多場表演及投票，才會選出最終優勝者。前晚播出第2集，99人展開宿舍生活，還公開童年照。呂珍九向她們傳達新任務，要各自組成9人團隊，演唱大會指定歌曲，包括Blackpink的《How You Like That》、IZ*ONE《fiesta》、Twice《Yes or Yes》、EXO《前夜》及防彈少年團《Mic Drop》等。

《Girls Planet 999》開播前，Mnet重申為了公平及透明度，優勝者100%由觀眾投選出，而且節目有別於《Produce 101》系列利用手機短訊投票，今次改為透過社交應用程式Universe投票。雖然Universe由遊戲生產商NCsoft研發，但平台是與CJ E&M共同投資，跟CJ子公司Mnet本是「兄弟」，是否真的公平實在存疑。另外，節目強調100%觀眾投票選出9人女團，可是中日韓三地人口比例懸殊，內地參賽者自然有優勢。Mnet其後公布最終排名不會定下中日韓參賽者名額，韓國地區票數佔50%、其他地區合共佔50%。

Mnet表示參考過往觀眾意見，不會刻意提及參賽者的經理人公司背景及履歷，可是前女團CLC成員崔有真及Cherry Bullet成員許智媛和金紫蘿參賽，早已是公開的秘密，還有內地女團SNH48成員及曾參加大陸選秀節目的參賽者，全都有「背景」，即使不刻意提及，粉絲也一清二楚。

中日韓粉絲易出現爭議

《Girls Planet 999》是否公平還在其次，中日韓文化差異及政治爭議，更令人擔心。近年韓國不時掀起反日反華情緒，內地也曾出現「限韓令」，中日關係亦緊張。三地網民不時發起互相抵制行動，中途會否爆出種族爭議、Mnet如何應對才是更大挑戰。值得一提的是，中日韓三地參賽者，來自香港與台灣的全納入中國隊，其中香港選手有3人，分別是17歲何思澄、23歲梁卓瀅及19歲潘穎芝。

這節目好像隨時危機四伏，但還是有看點。首先參賽者整體水準較以往《Produce 101》系列提升，特別是日本隊，跳唱能力上升不小。其次是導師Tiffany與宣美的嚴厲評語，兩人女團出身，對女子組合了解透徹，評價十分中肯。再者，Mnet擅長運用社交平台，節目未開播，已在YouTube發放99名少女的自我介紹片段。每集播出後，即時上載演出片段，還特別錄製參賽者挑戰觸摸「恐怖箱」的視頻，平均五六萬點擊，加上透過Universe的留言與粉絲互動，炒熱話題，推高節目曝光率。