愛瑪史東落實拍《黑白魔后2》

《黑白魔后》可說是《101斑點狗》的前傳，講述後者奸角 Cruella de Vil的成魔之路。今年美國疫情稍緩時，《黑》片是迪士尼選擇戲院和Disney+同步的電影之一，其餘兩齣分別是《黑寡婦》及《幻險森林奇航》，不過「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）擔正的《爆機自由仁》（Free Guy），以及下月上映、梁朝偉有份主演的《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），則會先獨家在戲院上映。

《黑白魔后》在美國本土收8577萬美元，全球則有2.21億美元，據報上映未幾已打算拍續集，當時導演基克喬里斯佩（Craig Gillespie）和編劇東尼麥拿馬拉（Tony McNamara）準備好上馬，惟女主角愛瑪史東的意向未明，如今終於原班人馬歸位。

《爆機自由仁》優先場收220萬美元

提起《爆機自由仁》，周四（12日）在美國上映優先場，收220萬美元，業內人士估計，開畫日大概收1500萬至1800萬美元。雖然此片沒跟串流平台同步，但Delta變種病毒個案近期在美國有上升趨勢，恐影響觀衆入場意欲。