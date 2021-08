美媒選炙手可熱新一線演員 安雅被看好奧斯卡封后指日可待

安雅泰萊采兒 最搶手女星

《后翼棄兵》是影視串流平台Netflix最多人收看的劇集之一,安雅泰萊采兒(Anya Taylor-Joy),也一夜之間成為圈中最搶手女星。年僅25歲的她,今年憑《后》劇先後成為金球獎、影評人選擇大獎及演員公會視后。向來勤力的安雅密密接戲,《寶貝神車手》艾加韋特(Edgar Wright)執導的心理驚慄片《Last Night in Soho》、雲集妮歌潔曼(Nicole Kidman)、伊頓漢基(Ethan Hawke)主演的《The Northman》、《末日先鋒:戰甲飛車》外傳,以及《失戀自作業》導演大衛奧羅素(David O'Russell)未命名的群星雲集新片,安雅都有份演出。

安雅泰萊采兒曾在訪問中表示,不想太快被定型,所以會接演不同角色,像她的舊作《思•裂》和《EMMA:上流貴族》就完全不同類型。據Hollywood Reporter報道,有受訪者認為她將成為很多導演的靈感女神,贏得奧斯卡影后殊榮也是指日可待。

祖拿芬美佐斯 多功能演員

祖拿芬美佐斯(Jonathan Majors)兩年前憑《何處是吾家》(The Last Black Man in San Francisco)嶄露頭角,之後又拍過口碑很好的劇集《戀偽鎮驚逃》、電影《誓血五人組》、Disney+劇集《洛基》等。畢業於耶魯大學戲劇學院的祖拿芬,在行內獲讚肯鑽研角色,而且十分多功能,每次演出都有所不同。跟時下年輕一代演員不同,祖拿芬完全沒玩社交網,更添神秘感。荷李活不少片商已在他身上押注,他接下的電影包括Jay-Z監製的西部片《The Harder They Fall》、《蟻俠3》及《洛奇外傳3》等。

科倫絲佩芝 大小戲通吃

有經理人向Hollywood Reporter透露,《黑寡婦》科倫絲佩芝(Florence Pugh)片約應接不暇,跟安雅泰萊采兒同樣來自英國及同齡的科倫絲,5年前憑《馬克白夫人的誘惑》成名。最大突破卻在2019年,接連有喜劇《我的勁揪家族》、恐怖片《Midsommar》及經典重拍的《小婦人》上映,尤其在後者扮演Amy March最受讚賞,有影評人甚至認為是完美演出。科倫絲跟安雅一樣,大小戲都會接,除了拍Marvel劇《鷹眼》外,她又在奧莉菲亞維特(Olivia Wilde)演而優則導的《Don't Worry Darling》演出。

安東尼拉莫斯 新《變形金剛》主角

曾在《星夢情深》扮演Lady Gaga同事兼好友的安東尼拉莫斯(Anthony Ramos),他在訪問中曾說幾乎要放棄演戲,覺得沒人會給機會只有5呎9吋滿面雀斑的拉美裔男孩。事實不然,他不但演出了音樂劇電影《咸美頓》、《哥斯拉II:王者巨獸》和《狂舞紐約》;HBO頻道相隔11年再重啓拍攝的《望聞問切》(In Treatment)第4季,他也在演出名單之上,另外還會在新一部《變形金剛》電影系列擔正。

利基尚沛治 棄演成名作闖影壇

英國男星利基尚沛治(Rege-Jean Page)憑Netflix劇集《柏捷頓家族:名門韻事》扮演公爵Simon,一炮而紅,不少人把他跟當年《忘了、忘不了》賴恩高斯寧(Ryan Gosling)相提並論,都是一戲成名,累積粉絲。當很多人期待他拍第2季,利基卻一口拒絕,吸引了不少選角指導及電影監製爭相邀請他演出。他已接下《復仇者聯盟4:終局之戰》導演羅素兄弟(Russo Brothers)動作新片《The Gray Man》,伙拍「美國隊長」基斯伊雲斯(Chris Evans)和賴恩高斯寧演出;另外又會在新版《俠聖》中擔正。