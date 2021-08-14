《掃毒3》戲鬥古天樂郭富城 劉青雲罕有演泯滅人性大毒梟

劉青雲、古天樂（古仔）和郭富城（城城）接受訪問時表示，新片早前赴雲南及汕尾拍攝外景，3人均曬得一身黝黑膚色，但天生皮膚黑的劉青雲搞笑稱只是原本膚色，古仔稱仍靠曬太陽燈製造效果。

城城認為拍攝過程最辛苦是在香港炎熱天氣下穿上皮褸拍攝動作戲，因此眾演員齊齊變瘦。城城說：「瘦了拍動作戲當然輕盈，尤其見到林雪個肚似10個月大，更覺自己好飄逸，不過炎熱下開工已經習慣。」古仔笑言有場跟林雪行一層樓梯的戲分，對方行到氣喘好辛苦。

古天樂角色亦正亦邪

劉青雲今次飾演反派，他形容角色很兇殘，是泯滅人性大毒梟，造型上亦幫到手，預告會以白頭髮和鬍鬚示人，連老婆郭藹明也沒見過他這個造型。古仔稱角色亦正亦邪，比較複雜，但不及青雲兇殘，慶幸能留港不用坐飛機到外地拍攝，因為要隔離，最擔心影響家人。

郭富城首次演臥底

城城過往不時扮演警察角色，這部戲首次演臥底，承認角色較沉重，也開心留港拍攝不用花時間隔離。提到太太方媛早前帶同兩名女兒飛往上海，適逢太太生日，他們透過視像吹蠟燭慶祝。城城覺得很浪漫，認為是丈夫和爸爸應做的事，他說：「當日拍完戲，多謝劇組提早收工，可以回家跟太太視像慶祝。小朋友準備開學，所以她們本月底返港，我很掛念她們。」

林小明肯定《掃毒2》是原創劇本

林小明之前發行《掃毒2：天地對決》，最近被成都環球博納文化傳媒有限公司董事長苟鈺生入稟控告《掃毒2》涉抄襲其2006年執導電影《完美情人》，提出要求賠償近1億元人民幣。林小明對事件感到摸不着頭腦，他表示目前尚未收到任何法律文件，事件是從傳媒方面得知，他表示對公司絕對信任，肯定《掃毒2》是原創劇本，他說：「我不認識，也不知道對方是誰，沒有興趣，亦沒有看過該片，事件已交由律師處理，不打算再回應。」林小明重申沒有收過寄給他公司的劇本，根本不認識對方。

耗資8位數在港搭建村落

提到《掃毒3》原本到泰國搭景拍攝，因當地疫情嚴峻改為留港拍攝，令製作成本超支逾千萬？林小明說：「已運送部分器材往泰國及租了地方，現在變陣，在香港重新搭建一條村落，估計所有費用超過8位數字。村落景差不多搭建好，會在下月拍攝，幸好演員肯遷就檔期，相信電影可如期完成。」

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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