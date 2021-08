胡杏兒帖文用「China」被指港獨 內地網民翻舊帳︰河南水災沒捐錢

不過胡杏兒因文中一句「I have been working in China」惹內地網民不滿,斥她用上「China」一字是要將香港和中國區分,認為她是搞「港獨」,紛紛在其社交平台留言「為什麼你的IG上寫working in China而不是mainland?難道對你而言,HK is HK but China is China?」「不僅你一直在中國工作,你的老公小孩也是在中國香港哦,請注意你推特的用詞」、「港獨,滾啊,白瞎我喜歡你十幾年,以為你認同中國人的身分,看來是我想多了。」有網民翻舊帳,稱胡杏兒沒有在河南水災事件捐錢,又稱她只在微博發表支持中國或慶祝國慶的帖子。

