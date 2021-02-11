勝利召妓等9宗罪成判監3年 韓軍事法庭下令即時退伍入獄 另罰款750萬

據韓媒昨日報道，現年30歲的勝利（原名李昇炫）穿著軍服出庭，當法官逐一宣讀9項罪名，包括召妓、貪污、挪用公款、海外賭博、非法外匯交易、向投資者提供性招待、違反食品衛生法和性暴力處罰法，以及後來追加的特殊暴力教唆罪，所有罪名成立的時候，勝利不斷搖頭，並以顫抖的聲線低聲說「好」，彷彿無法接受現實。

檢方要求判監5年

此案經過接近一年審理後，檢方上月向軍事法庭要求判處勝利5年有期徒刑，並罰款2000萬韓圜（約13.5萬港元）。昨日下午開庭宣判，雖然刑期減為3年，但罰款增至11.56億韓圜（約750萬港元），而且勝利的名字將會列入性罪犯信息名冊，換句話說，就算他出獄後，仍被禁止從事某類職業。加上法庭考慮到勝利原定下月退役，有可能趁機潛逃，決定即時入獄，直接把他押送到軍事收容所。勝利由韓流巨星淪為階下囚，始於2019年1月經營夜店「Burning Sun」發生暴力事件，經過韓媒及警方深入調查，「黑歷史」愈揭愈多，包括有人在店內販毒、默許甚至協助客人在店內侵犯女性、更把性侵過程拍下並傳播，甚至揭發有警員包庇罪行等，事件震驚韓國，網民聯署要求政府調查。

經營夜店連環爆醜聞

勝利亦被指在2013年起，多次到拉斯維加斯豪賭，向賭場借貸未有回國申報；2015年起又為海外投資者安排妓女提供性服務。不過，勝利除了承認非法外匯交易一項指控外，其餘罪名一概否認。法官批評他是此案的最大得益者，卻慣性把責任推卸予其他人，因此必須嚴厲處罰，以儆效尤。

雖然勝利涉案後，隨即宣布離開BigBang，仍有忠實粉絲依依不捨，昨日判決公布後，有粉絲透過網上討論區發表聲明：「我們決定永遠等待勝利東山再起的一天，希望他直到最後都不會放棄。」亦有韓國網民認為，勝利所犯「九宗罪」案情嚴重，入獄3年只算「輕判」。