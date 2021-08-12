【開箱】《當男人戀愛時》 韓片台拍煽情依舊 文化移植成功

流氓愛上債主女兒

《當男人戀愛時》由《誰先愛上他的》邱澤伙拍《紅衣小女孩》許瑋甯主演；講述討債維生的流氓阿成（邱澤飾）外表凶神惡煞，內裏是暖男；對債主女兒浩婷（許瑋甯飾）一見鍾情，畫了一份「塗鴉合約」，向浩婷提出以約會來抵銷債務。日積月累，表面高傲的浩婷終被阿成軟化，戀情漸入佳境之際，阿成準備離開黑道，卻是考驗兩人感情之時。

《誰先愛上他的》後邱澤近年演技愈來愈成熟，抛棄過往偶像劇包袱；拍了幾齣恐怖片的許瑋甯，更有「新鬼后」之稱，兩人在片中一熱一冷，十分合襯，觀衆對主角受落，是通俗愛情片奠勝的關鍵，此片是選對了演員。殷振豪首次執導劇情長片有此成績，十分不俗；拍MV出身的他，台灣獨立樂隊茄子蛋的《浪子回頭》、《浪流連》和《這款自作多情》MV把3個故事串流一起，正是出自其手筆，3首歌在Youtube累計點擊共超過2億。在《當》片亦可看到他保持了拍MV時的明快節奏，即使劇情煽情催淚，也把鏡頭剪接得簡短迅速。不過劇本俗套，例如離不開絕症與默默承受委屈的情節，就神仙難救，只能停在通俗劇的框框裏。

《當男人戀愛時》有趣之處，是複製韓片卻比原作更成功，至少在台灣本土受到歡迎，相信改編後能適應當地水土十分重要。先前提到選角是通俗愛情劇的關鍵，原著《不標準情人》由《軍艦島》黃政民伙拍《加油金順》韓惠珍主演，《哭聲》郭道元則扮演黃政民的哥哥，陣容不弱；但黃政民與韓惠珍這組合，不及邱澤和許瑋甯討好。可挑剔的是，黃政民比較像流氓，邱澤卻是靠服裝打扮搭夠。

為了落地台灣，避免水土不服，《當男人戀愛時》超過八成是台語對白，劇本也有輕微改動，譬如原著黃政民的老大是男人，而且兩人稱兄道弟，關係好的時候尊卑沒分得太清楚；《當》片改成鍾欣凌扮演大姐大，她騙了邱澤錢後改為從政，也貼近當地背景。韓國人基督教徒衆多，《不標準情人》韓惠珍父親的葬禮也是此形式；至於台灣，大小廟宇遍布各縣市，閩南傳統葬禮也較「宏大」，原作欠債的神父也變成台版的廟祝。《不》片韓惠珍目標是當炸雞店老闆娘，至於《當》片許瑋甯的夢想則是開設奶茶店，都是貼近當地民情的改動。

翻拍可以是二次創作

雖然兩片大致一樣，部分拍法卻有異，譬如《當男人戀愛時》較經營男女主角的感情關係，據悉保齡球場邱澤高歌冧許瑋甯一幕，就是原著沒有的。《當》片基本是按時間線順序鋪展，《不標準情人》則是從男女主角一起後即跳到黃政民出獄的部分，之後才逐一加插回憶片段，交代前因。《當》片有一點改動不及原著，《不》片黃政民入獄前已知身患絕症，所以他鋌而走險揾更多錢給女主角開店，變得合理；到錢被騙走後，兩人爭執，他氣走韓惠珍，也讓觀衆了解他是不想耽誤對方。《當》片邱澤跟許瑋甯鬧翻，卻像情緒宣泄，襲警被捕也顯得自招；到他出獄後，昏倒街頭，許瑋甯把他送院，瞬間和好，就顯得倉卒了。

其實翻拍外來作品要成功，並非易事，ViuTV早前熱播《大叔的愛》，是一次不錯示範外，已故導演陳木勝的《保持通話》，重拍「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）擔正的荷李活片《駁命來電》，也是不遜原著的演繹，古天樂的演出甚至更勝基斯伊雲斯的角色；當今無綫首席創意官王祖藍片中扮演電話店職員，為安撫暴怒古天樂的一句「幫緊你，幫緊你」，直到去年本地仍有廣告循環再用，翻拍有時都可以是成功的二創。