湯漢斯兒子爆粗反疫苗口罩 賴恩雷諾士陪女上網課：很崩潰

賴恩雷諾士新片《爆機自由仁》原定去年7月開畫，受疫情影響映期一改再改，終於等到今日在香港台灣同步公映（比美國提早一天），他日前接受台媒訪問時，重提過去一年家居隔離生活，可謂苦不堪言。他跟《花邊教主》碧琪麗芙莉（Blake Lively）結婚並育有3女，年齡由歲半到6歲半不等，笑言每日無限次重複收聽兒歌《Baby Shark》，令他幾乎瘋狂，「不瞞你說，今早已聽了5次」。跟其他父母一樣，對賴恩來說另一挑戰是陪伴女兒在家上網課，「對我們一家來說，簡直是一場戰爭，真的非常非常難熬，很崩潰。幸好現在放暑假，一切好很多了」。

另一方面，湯漢斯去年初到澳洲拍攝「貓王」傳記電影期間，跟隨行妻子麗達韋遜（Rita Wilson）同時感染新冠病毒，成為荷李活首對確診的藝人夫婦。病癒之後，二人多次公開呼籲民眾接種疫苗。去年曾以父子檔姿態合演電影《雷霆戰艦：獵犬號》的Chet Hanks，偏偏跟他對着幹，日前拍片並上載到社交媒體，爆粗指新冠病毒只是流感，他是絕對不會打針，更討厭戴口罩出街，又要求高危人士留在家中，才是避疫的良方。不少粉絲看罷片段，都為湯漢斯夫婦感難過，亦有人搞笑地鼓勵阿湯「打仔」。本月剛慶祝31歲生日的Chet言行一向惹火，過去曾被控吸毒與破壞酒店房間，今年3月又與舊愛Kiana Parker發生互相指控家暴事件，當時Kiana獲法庭頒臨時保護令。

莉寶韋遜曾想偷運疫苗返澳洲

身在意大利度假的《完美巨聲幫》41歲澳洲女星莉寶韋遜（Rebel Wilson），眼見Delta變種病毒肆虐老家，單日確診數字再創新高，令她深感難過，前日透過社交媒體開玩笑說，希望化身疫苗大盜，從「賭城」拉斯維加斯作為起點，然後徵用一架澳航客機，把偷得疫苗悉數運返澳洲。

荷李活為適應疫下「新常態」，近年不斷變陣，無論是下月舉行的第73屆艾美獎頒獎禮，抑或表揚真人騷、綜藝節目及紀錄片等非戲劇類電視節目的創意藝術艾美獎，今年都會移師到洛杉磯微軟劇院的戶外舉辦，同時進一步限制出席活動的人數，包括入圍者及來賓，藉以減低傳播風險。