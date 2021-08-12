肥媽鼎爺難忍年輕人對長者無禮

無綫被指撤銷「限廚令」，對於是否開拍新節目，肥媽和鼎爺異口同聲表示未收到通知，交由公司決定。鼎爺笑言：「公司是老闆，我們只是砧板上的豬肉。」兩人對合作做節目表示歡迎，鼎爺還澄清與肥媽從無「牙齒印」。

游嘉欣擇偶條件高

「00後」游嘉欣自言對1990年代的東西有所認識，就算家姐大她10多年，姊妹間無代溝，跟父母有時卻會。擇偶標準會否跟父母有代溝？她說：「媽咪常說若拍拖，記得帶男朋友給她過目。我無帶過，就算拍拖都不告訴他們，覺得對方是結婚對象才會帶。我的擇偶條件比媽咪更高，揀得，媽咪應該都ok。」早前拍《開心大綜藝之暑假玩到盡》，嘉欣自言走保守路線，在泳衣外面再加件背心。她笑稱知大家身材都很「有料」，不敢穿那麼少布。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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