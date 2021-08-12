何啟華生日燈箱打卡遭警截查 事後安慰粉絲不必內疚

阿Dee的粉絲「羊群」（粉絲暱稱）除巴士站燈箱廣告祝賀外，還以阿Dee名義分別送贈罐頭貓糧與善款給流浪動物機構，「香港群貓會」收到「羊群」送贈的罐頭，機構特別將最近收到的4隻流浪貓，以ERROR成員命名答謝。「沙律貓狗之家」亦收到以阿Dee名義送出的善款，網民讚「羊群」低調為偶像行善積福，值得學習。另外，ERROR隊長梁業（肥仔）在社交網公開跟經理人花姐（黃慧君）的片段，隔空送「肉嘴」給阿Dee賀壽。

姜濤2019年途經銅鑼灣被警截查

阿Dee並非首名在街上被警察截查的ViuTV藝人，MIRROR成員姜濤2019年9月在社會運動期間，一身黑色衫褲、黑色帽及口罩全黑色打扮途經銅鑼灣時，被警員截查。當時警員檢查其身分證及搜袋，查完沒發現便讓他離開。

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