【開箱】《Paris Hilton私房菜》 名門傻大姐玩轉美女廚房

為了擴充營業，她廣邀圈中閨密如Kim Kardashian、Demi Lovato等輪流撐場，變成影視串流平台Netflix真人騷《Paris Hilton私房菜》並於8月4日上架，繼續把《美女廚房》式暴殄天物概念「發揚光大」。

沿用多年方程式

早在2003年，Paris已跟「好姊妹」Nicole Richie合演真人騷《The Simple Life》，兩名富家小姐就像誤墮凡間的精靈，從事清潔、耕種及餐飲等低收入行業，透過「堅離地」生活方式，返工不斷撞板，成功塑造「傻大姐」形象。估不到事隔差不多廿年後，《Paris Hilton私房菜》仍然套用同一方程式，究竟是觀眾還是當事人從未進化？

《Paris Hilton私房菜》首季共分6集、每集長約半小時，由她邀請家人及好友回家下廚，一邊雞手鴨腳，一邊閒話家常，例如首集請來當年曾任Paris助手、現已躋身名媛行列的Kim Kardashian亮相，二人在「美女廚房」內炮製法式吐司和蛋餅，Paris自爆平日不吃早午餐，只食晚餐或消夜；Kim習慣早睡早起，而且入廚經驗明顯比Paris豐富，至少她在煎煙肉時，表現氣定神閒，而非Paris般愈幫愈忙。

烹飪節目花生騷

本節目的最大賣點是Paris毫不介意展示其失手過程，例如在第2集開場，她盛裝來到墨西哥雜貨店選購食材，雖然她有食譜在手，但對相關食材卻毫無認知，既說不出所需芝士的名稱，也搞不懂哪一種是綠番茄，就連打開盛載食物的膠袋亦難若登天。

另一集講述她跟饒舌女歌手Saweetie一起炮製墨西哥Taco及七彩焦糖布丁，當她打蛋時，隨手把蛋殼一併掉落麵粉內，她甚至不曉得什麼是打蛋器；炸薯條的時候，油煙佈滿廚房，助手提示她要打開抽油煙機，可是她根本不知道自己家中的抽油煙機開關掣究竟在哪裏。

其後Paris把煉奶和麵粉等材料混和，粉漿黐住她的流蘇皮褸，她毫不在乎地說：「這件衣服並不適合下廚，其實我所有衣服都不適合。」事實上，Paris樂得把烹飪節目變成花生騷，從超市採購食材到回家下廚，均穿著Alexia Maria、Michelle Torres、Juicy Couture等不同品牌時裝，貫徹其浮誇本色。

富家小姐金句王

因此當她為茹素的棟篤笑女星Nikki Glaser製作純素漢堡包、薯條和奶昔時，還未正式動手，她已埋怨廚房太熱，乘機跑回更衣室換衫，穿著名牌運動服才開始刨薯仔，「我以前覺得購物就是做帶氧運動，現在做菜都一樣」。

Paris雖然笨手笨腳，金句倒是不少，例如提到拍拖，她說：「人人都想要香奈兒手袋，而且是正貨而非翻版，所以女人要令男人難以得手，就像是香奈兒手袋（般矜貴）。」莫非這就是近年數度訂婚復解除婚約的Paris經驗之談？

雖然觀眾心知肚明，《Paris Hilton私房菜》絕非傳統烹飪節目如《阿爺廚房》或者《肥媽食好D》，然而在第4集看到Paris跟女歌手Demi Lovato炮製意大利餃子，因為二人無法完成粉紅色餃子皮，於是公然「出貓」，直接從雪櫃取出超市購買的現成餃子頂檔，內心仍是忍不住笑罵「太過分了吧」。