候選亞姐泳裝拍外景 大熱梁欣娟被誣衊當宣傳

被視為大熱的梁欣娟，日前被爆曾在夜總會工作及當第三者後，即時在社交平台否認，她說：「被人誣衊，且影響到這名被指有婦之夫的單身男聲譽，初時確實有點不開心，但從另一個角度看，當幫我做宣傳。這個人除攻擊我，還攻擊姚琰欣，也說她曾在夜總會工作。」梁欣娟不擔心傳言影響評判對她的印象，清者自清，又透露兩星期前開始運動減肥，減了兩磅，腰圍24吋半瘦了1吋。

孫伊瘦到見骨

身材突出的吳穎衡，被問到會否因此信心大增？她對自己有信心，但非因身材出眾，認為其他方面也要努力，例如才藝表演要載歌載舞。

相比孫伊瘦到見骨，她解釋因為做模特兒，要保持身材窈窕，有肚腩不太好，加上喜歡運動，打羽毛球、行山和跑步。會否擔心身材比下去？她說：「都羨慕她們有曲線，但瘦也有優勢，上鏡較好看，每個人都有自己優勢，自覺腰和腿取勝。（報稱上圍有B cup？）差不多，不要那麼嚴格吧。（是否報大數？）B不是最細的嗎？」

林海茵則衣不稱身，承認泳衣得一個碼，對她來言小了一點。見她左腳貼上膠布，原來之前入營受訓，被蚊咬腫了一大塊，覺得有礙觀瞻，故用膠布遮蓋。她為了以最佳狀態示人，狂操腹肌和吃營養餐，又做機瘦面。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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