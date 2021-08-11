設立歌迷活動中心增互動 張敬軒冧爆粉絲帶蕉送「軒公廟」撐場

記者：柯美

攝影：劉永銳

軒仔一再呼籲歌迷不要浪費金錢買禮物，前晚到場的粉絲好聽話，有人帶了「梳蕉」送軒仔，連外籍保安也搲頭笑問：「Why banana？」還有一座「軒公廟」，他忍不住笑說勁似紙紮品。軒仔收到這些創意禮物開心到唔瞓，逐一在社交網分享，並留言：「你哋真係聽話，叫你哋攞梳蕉嚟探我，真係有梳蕉。好開心見到大家，真係好耐冇見過識郁嘅你哋，知道有啲朋友仔好早就到咗，七月流流仲要搬埋啲廟吖、紙吖、燈吖嚟，老衲我倍感感動，多謝大家，大家要齊齊整整，我哋好快會再見。」

盼歌迷有聚腳地

有指軒仔為了歌迷，分別在香港和家鄉廣州設立粉絲活動中心，軒仔承認並稱想歌迷有個固定地方聚腳，一起整燈箱等，香港的活動中心面積2000呎，正在裝修，應該10月前可啟用；廣州則未選址，因目前疫情監控很嚴。

至於之後是否在活動中心舉行歌迷聚會？軒仔說：「現在仍有限聚令，遲一步等放寬先算。活動中心會限人數，事前要申請。（兩地設會址，使費是否好貴？）有限錢。」至於面積5000呎擺放物品的倉庫，軒仔稱很久以前已租落，擺放歌迷送給他的禮物及私人物品。

讚黎明金句充滿哲理

提到軒仔和天王黎明合作的歌曲《乾杯》已有200多萬點擊，他很開心有機會和黎天王合作，大讚對方好照顧後輩，從黎明身上學懂了很多東西。

跟金句王黎明合作，是否聽到不少金句？軒仔說：「他當面和我講的所有話都通和明，我都明白他說什麼，他其實好有哲理。」黎明有否提及囡囡？他說：「沒有，我們很少講私事，大家只見面兩三次，但他是一個好好的大哥哥，無微不至。」

合作畢生難忘

昨日軒仔在社交平台再分享跟黎明合作感受，透露二人相約餐廳見面，軒仔比原定時間早到，但想不到黎明比他再早半小時。他體會「前輩」二字並不着眼於年資，更多的是工作態度與層次。

兩人傾談時，軒仔將手機中的Notes App打開放在枱上，生怕一不留神錯過黎明的金句，他說：「內心一直期待，只是直到離席，都未能成功摘下一句……全因他說的每句都有玄機，一句未完一句又起。」軒仔形容今次跟黎明合作是一個夢幻美好的奇妙旅程，令他畢生難忘。