盼觀眾了解運動員風光背後 胡子彤戲中膠袋笠頭練跑似玩命

胡子彤戲中演蘇樺偉隊友，當中有場用膠袋笠頭練跑戲分，他形容是玩命，他說：「因為笠膠袋跑完全看不到路，試了一次，要求導演穿個小孔才勉強看到，但仍透不到氣，只能跟導演說會盡力跑，跑到差不多斷氣便將膠袋拿走，最後拍了兩三次，真的跑足100米。」

演技獲讚 馮皓揚未感滿意

馮皓揚則擔心自己的演技，因很多時不知演繹少年蘇樺偉的方式好不好，故在片場有少少迷惘，又不敢跟其他演員溝通，因自覺輩分太低不敢插嘴，他說：「因要兼顧學業，沒太多時間排練，一直都擔心演得不好，儘管演出評價正面，仍不太滿意 。」

鍾雪瑩為角色暴食增肥

鍾雪瑩演蘇樺偉青梅竹馬的暗戀對象，因導演將角色設定為肥妹，在開拍前不夠一個月才確定由她演，故她要短時間內增肥，她說：「導演無講要增磅多少，我只是努力增，結果由50kg（約110磅）增至64kg（約141磅）。」她稱最初每日飲7杯奶昔、睡前食兩支甜筒增肥，但維持個多星期病了，退燒後轉為狂食薩琪瑪、開工吃兩個飯盒；拍完這部戲後連奶昔和薩琪瑪都不敢再碰。

記者：林祖傑

胡子彤/服裝：Moncler

化妝：Bonbon@MOD Makeup Academy

髮型：Sam lo @ orient4