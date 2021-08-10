【開箱】《乜都得教練2》 球場如人生 足球領隊好人難做

第2季Jamie歸隊 球員不滿

《乜都得教練》源自《名瞞戇族》男星積遜蘇迪堅斯（Jason Sudeikis）為美國國家廣播公司（NBC）轉播英超賽事的宣傳短片，及後抽出角色Ted Lasso拍成全季10集，每集半小時的喜劇。講述在全美大學體育協會乙組賽事摘下冠軍的美式足球教練Ted Lasso，受聘到英超當AFC Richmond領隊，帶同拍檔兼助教Beard到當地。Ted對英式足球一無所知，會受聘因球隊老闆Rebecca為了報復前夫，一心要搞散球隊。首季就是看他怎樣在自己婚變、遠離兒子、被老闆整蠱，以及面對Sam、Jamie、Roy等各有個性的球員之間，積極爭標。記得上季他是滿滿正能量，在辦公室門楣貼上「相信」，激發每名球員發揮最好一面，甚至在場邊當雜務的Nathan，到首季尾聲也晉升為助教……Ted就是有團結球員的能耐。

來到第2季，火爆的Roy退役，教小女孩足球、教師奶瑜伽。女友Keeley轉職Richmond球隊的營銷工作，並鼓勵Roy接受電視台邀請擔任足球評述員。他由抗拒到接受，到在球賽期間不停爆粗，敢言直接的作風，意外地受觀衆喜愛，電視台決定給他第2次機會。球會方面，連和多場，陷入瓶頸，來自墨西哥的Dani射罰球時誤擊球會吉祥狗Earl當場死亡，更令虔誠天主教徒Dani內疚萬分，幾乎一蹶不振，成為了首集的最大笑料。其後球會聘請駐隊心理醫生Sharon，輕而易舉的為Dani解開心結，其他球員陸續找Sharon看症。

過往給球員輔導都是Ted的工作，他好奇Sharon究竟用了什麽方法，可是面對她卻始終打不開話匣子，即使送贈上季能打動老闆Rebecca的曲奇餅，Sharon還是待他很冷淡。扮演Ted的積遜蘇迪堅斯早前接受本報訪問時，談及Sharon的出現會否是Ted今季的最大挑戰，積遜表示Ted最大的挑戰其實來自自己，但一如所有陌生人的出現，Sharon會為其他角色帶來改變。

Sam的成長與現實壓力

另一方面，上季尾離開了Richmond轉投曼城的Jamie，參加真人騷節目輸掉，回不了球會曼城，央求Ted讓他重返Richmond踢波。Jamie以前在球場獨食，仗着天分過人受重用，經常欺凌隊友，在外發展不如意才想到歸隊，球員都不滿，兩名助教亦不贊成他回歸，但最後Ted還是讓他重返Richmond。此時Keeley建議Jamie見Sharon，尋找解決跟隊友心結的良方。恰巧球隊擔任航空公司代言人，Sam被父親告知該贊助商的母公司是令到他家鄉尼日利亞環境污染的元兇。Sam向Rebecca提出不欲再當代言人，Rebecca答應，並向航空公司提出，怎料對方要求解僱Sam。正式比賽時，Sam用黑色膠帶遮蓋球衣上航空公司的名字，向隊友稱不必跟他一樣做法，此時除了幾名非裔球員跟從Sam外，Jamie也要求Sam給他黑膠帶，結果全隊團結一致，遮蓋球衣上贊助商的名字。Rebecca支持球隊，沒接聽航空公司老闆來電。這場比賽Richmond輸了，賽後記者會Ted陪同Sam出席，後者在傳媒面前批判尼日利亞政府和航空公司官商勾結，犧牲了國民健康的環境。這個上季剛到英國踢球的男孩，思鄉病嚴重，來到第2季初段，編劇已讓他成長起來。

記得上季Ted不時像潤滑劑，讓不同個性的球員磨合，個體變成團隊，更顯強大，他曾說：「對我而言，成功無關勝負，最重要幫這些年輕人發揮最好的一面，不管場內還是場外。」Ted的樂觀來到第2季，會否變成球隊的障礙？編劇似乎有意顛覆上季有關這好人的設定，Richmond可能要面對很多現實問題，譬如財政、輸波、降班等種種壓力；球場如人生，老好Ted今季又會怎樣用笑中有淚的方法化險為夷？《乜都得教練》第2季增至12集，Apple TV+每周更新一集，看來要到10月才知道結果。