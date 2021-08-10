《職業特工隊7》莉碧嘉費格遜煞科 《自殺特攻》開畫低收歸咎疫情

現年37歲的莉碧嘉費格遜，自2015年加盟同系列電影第5集《職業特工隊：叛逆之謎》，至今仍以「湯女郎」身分參演第6及7集，日前她透過社交媒體Instagram（IG）上載跟湯告魯斯合照並留言：「我在《M:I7》戲分已經完成，感謝充滿才華又寬容的拍攝團隊。」莉碧嘉拍罷本片後，主演新片《回憶潛行》（Reminiscence）及《沙丘瀚戰》（Dune）將於本月18日及10月在港上映，曝光率極高。

《M:I7》預計明年5月上映

《M:I7》在疫情肆虐歐洲期間開鏡，去年7月先到英國取景，其後移師挪威及羅馬拍攝，可是困難重重，先後發生電單車撞入布景導致火災、多名工作人員甚至盛傳湯告魯斯本人染疫，劇組不斷開工復停工，導致新片嚴重超時。隨着女主角戲分完成，相信湯告魯斯亦不遠了，預計應可趕及明年5月上映，至於《職業特工隊》第8集將會緊接2023年7月登場。

疫情重創荷李活，已是不爭的事實，由《銀河守護隊》占士根（James Gunn）執導，「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）、「血拳」艾迪斯艾巴（Idris Elba）、「和平使者」約翰辛納（John Cena）及「鯊魚王」史泰龍（Sylvester Stallone）等合演的超級英雄片《自殺特攻》，上周五在美國開畫前，先在爛番茄影評網站錄得超過九成好評，優先場收410萬美元（約3198萬港元）更打破疫下R級片（17歲以下需家長或成人陪同入場）最佳成績，然而正式上映卻票房不似預期，究竟原因何在？

《自殺特攻》上周在北美超過4000個戲院銀幕開畫，幾乎已回復疫前水平，可是首周末3日票房僅收2650萬美元（約2億港元），跟負責發行的華納電影公司預期收逾3000萬美元（約2.34億港元），明顯有落差，就連早一個星期上映的《幻險森林奇航》，首周末亦收逾3500萬美元（約2.73億港元），《自殺特攻》難免令人失望。

據業內人士估計，除了跟此片同步透過影視串流平台HBO Max播放且不另收費外，近期Delta變種病毒肆虐，導致感染人數大幅回升，《自殺特攻》上周五開畫當日，美國新增確診個案多達16.8萬宗，不少人寧願留在家中自我隔離，直接影響觀眾入場意欲，對新片票房打擊甚巨。