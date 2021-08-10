Mr.曾四分五裂 10年成就泯芥蒂 結他手MJ學紋身 多元發展創出路

記者：陳釗

MJ透露疫情期間在屋企無所事事，看了很多紋身節目，於是便萌生進修的念頭，他說：「我學紋身並非單純為錢，想養活自己那麼灰。其實我一直都喜歡紋身文化，加上小時候都有畫畫，高中讀過美術，我在Mr.之前是一名設計師，一生都圍繞住創作。」

保持童心 終生學習

經過一年學習，MJ最近終當上紋身師，雖然學習期間經歷過無數次失敗，但他從未氣餒，多得師父的嚴格要求，他說：「今次學紋身給我最大體會是，不要讓年齡阻擋了學習的心，我學的時候39歲，現在40歲，可能是會學得比人慢一點，但不要緊，我覺得心境很重要，要保持一顆童心。」

其師兄Alex讚MJ很勤力，藝術求知慾很強，有任何問題都會問，而且非常有藝術創意；跟MJ同班的Crystal，笑稱MJ的認真令她感到壓力。她寄語想紋身的人，最緊要是自己喜歡，並說：「你可以去紋一個紋身，賦予它一個意義。但不可以因一個意義，去紋身。」

MJ透露首名試他手勢的是一名粉絲，第一次可有緊張到手震？他笑言沒有，反而第二次有，MJ說：「第一個圖案的技術要求並不高，而且錯了可以修補，所以比較安全。」

紋身同玩live band一樣

問到彈結他和紋身帶給他什麼不同感覺？MJ稱雖然兩者器材不同，但同樣給予他「演出」的感覺，他說：「我每次站在台邊等候演出時，都會有種腎上腺飇升的感覺，這種感覺在我每次幫人紋身前都會有。其實紋身同玩live一樣，錯了就是錯了，所以兩者同樣都是事前要花很多時間練習，然後得一次機會去演繹的一件事。」

Mr.會為表演聚首

不過MJ從未想過放棄音樂，對於Mr.成員間曾傳不和，MJ曾在2015於社交網發文吐心聲，稱樂隊「撕得四分五裂」，透露有成員吵架險些要動手等。

問到5子現時關係？MJ說：「朋友。（降呢？）兄弟囉。（有心結？）沒想這些了。之前都說過，我們5個這10年的成就，相信我這一生都不會再超越到，這些成就是寶貴過所有的對與錯，亦蓋過我們當初有過的矛盾和摩擦。我們彼此都了解大家，知道如何維持一個舒服的距離是最好的，如果有騷，我們亦會走在一起。」