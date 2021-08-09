動畫《狼之惡夢》為《獵魔士2》埋伏筆 被指媲美《鬼滅之刃》監製感榮幸

《獵魔士》改編自波蘭作家Andrzej Sapkowski的奇幻系列小說，先是於2007年改編成電玩遊戲，到拍成劇集《獵魔士》，更高踞Netflix收視榜。除了迅速宣布開拍第2季外，Netflix亦表示會有兩齣外傳會開拍，包括真人演出的《The Witcher: Blood Origin》，設定在亨利卡維飾演的Geralt出現前1200年，首名獵魔士如何出現的故事，據悉楊紫瓊都有份參演。另一外傳則是本月23日在Netflix上架的動畫電影《獵魔士：狼之惡夢》，主要講述Geralt師父Vesemir的屠魔旅程。

動畫發揮更大

監製羅蘭希斯里表示，亨利卡維爾雖然沒參與《狼之惡夢》，但動畫的劇本早已成為演員第2季開拍前的閱讀資料；羅蘭表示看過這些資料後，亨利對於像Geralt父親般的Vesemir，有了更多理解。羅蘭希斯里稱過去拍《獵魔士》必須時刻斟酌預算、拍攝場地、演員行程等，但拍動畫可讓她把這些顧慮放低，「魔法、怪獸、爆炸、戰鬥場面愈多愈好，完全能隨想像力執行」。

對於觀眾常把《獵魔士》與《權力遊戲》（Game of Thrones）及日本動畫《鬼滅之刃》相提並論，羅蘭希斯里說稱能與兩齣優秀作品比較，感到很榮幸；她自言沒看過《鬼滅之刃》，不過對於與《獵魔士》概念類同，她稱已聽過不少人這樣說，覺得很幸運，「因為這部動畫十分受歡迎，也極度成功」。

羅蘭希斯里表示Geralt的師父Vesemir將會是《獵魔士2》的重要角色，她說在《獵魔士：狼之惡夢》會有彩蛋，「看過《狼之惡夢》的粉絲之後看第2季時，會找到更多連結」。