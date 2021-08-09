「明福俠」黎明曬親筆畫作 解說與「羅賓」張敬軒結緣之謎

黎明表示2016年做了「明福俠」，軒仔則唱了一首歌曲《羅賓》。他說：「當年有篇文章係咁寫：『你未必是名超級英雄，但你身邊都總有一個羅賓。一個不問回報，甘願站在副手、配角、幕後或者死黨位置，為你水裏來、火裏去的伙伴，當你一仗功成時，亦不忘幫過你的人。』今次和他的合作，是緣是情是童真還是意外？我同Hins（軒仔）都是南北混血兒，因我們的父母是分別來自南方與北方，Hins是一個有領導能力的人，亦從來唔會介意自己空唔空肚，繼續努力。」

初嘗Old fashioned

黎明自爆未飲過Old fashioned這款雞尾酒，今次讓他有機會一試，原來不同調酒師調出來的味道可以好大分別，最後他不忘提醒大家齊心抗疫：「世界咁大，除咗甜酸苦辣，一定仲有好多味道存在，因為味道會帶來不同感受，也會帶來喜與……大家小心保護自己對抗COVID 19，因為COVID 19有機會令人失去味覺。」

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