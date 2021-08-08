《自殺特攻》優先場報捷 「費力克上校」祖爾被性伴勒索申禁令

在《自殺特攻》扮演「費力克上校」的祖爾堅拿文，現年41歲，在瑞典出生及長大，父親是美國人，擁有美國及瑞典雙重國籍，他到荷李活發展後，於2014年版本的《鐵甲威龍》擔正，又拍過電影《叛國追兇》、《公義私刑》，劇集《紙牌屋》、《緝兇記》、《太空驕子》等，成績不俗。不過就在新片《自殺特攻》上映之際，祖爾本月6日在社交網發文稱受一名女子威脅要傷害他及其家人，又企圖勒索他，遂向法院申請禁制令，阻止對方埋身。

祖爾堅拿文的帖文表示，該女子原名Gabriella Magnusson，來自瑞典，並以藝名Bella Davis擔任模特兒。祖爾聲稱兩人於2018底有過短暫情緣，但對方其後以「非自願與他發生性行為」等失實資料威脅他。祖爾在法庭文件中指Bella Davis企圖向他勒索金錢外，又要求他在荷李活介紹人脈、確保她有工作簽證、開設獲認證的Instagram帳號、維基百科專頁、為體育周刊《Sports Illustrated》拍攝寫真，另加40萬美元住房等要求。祖爾表示與Bella Davis於2018年11月在紐約見面，並在雙方同意下發生性關係，之後一個月亦有同類約會，但從來不會一起過夜，他解釋因翌日需要早起開工。隨即收到對方的短訊，問他為什麽不要求她留下來，又不問她是已安全回家。到2019及2020年，Bella Davis要求會面，並傳很露骨的短訊給他，但祖爾自言當時已跟模特兒Kelly Gale拍拖，所以沒回覆對方。祖爾稱上月跟Bella Davis通電，她威脅說除非他滿足其要求，否則會向傳媒公開被其性侵。祖爾又稱其經理人被Bella Davis曾犯法的兄長擎槍指嚇。祖爾表示Bella Davis之後的威嚇愈來愈暴力，他不得已只好申請禁制令。

女方反擊被要求簽保密協議

祖爾堅拿文申請禁制令的消息曝光後，Bella Davis在社交網反擊，放出多段疑似是她與祖爾對話的錄音，但大多不是英語。不過她在社交網以英文留言稱被他兩度性侵，而且手握證據，準備與他法庭相見；又指對方的經理人曾要求她簽保密協議，祖爾更曾為自己的所作所為道歉。值得一提的是，祖爾堅拿文2019年1月開始與26歲瑞典模特兒Kelly Gale拍拖，今年1月宣布訂婚；本月2日《自殺特攻》舉行首映禮，兩人亦結伴現身。

雖然祖爾堅拿文爆出性醜聞，但無礙《自殺特攻》票房表現，周四上映優先場，收410萬美元，成為爆發疫情以來美國最佳R級片（17歲以下需家長及成人陪同入場）優先場紀錄。由於口碑不俗，在爛番茄影評網站超過九成好評，業內人士估計此片首周末3天會超過3000萬美元票房。