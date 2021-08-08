呂爵安首次聲演動畫：隊友包場支持恐怕是幻想

與蔡俊彥夾時間開直播唱歌

Edan跟香港擊劍運動員蔡俊彥是大學室友，日前在網上直播敘舊，吸引數萬網民觀看。Edan覺得這個互動好有趣：「我最近忙拍綜藝節目《膠戰2》，休息時睇手機，見到好多人tag我，原來蔡俊彥與劍擊隊友玩網上直播，大家群情洶湧想看他唱歌，以前他鍾意rap歌，但好怕醜，我都是第一次公開聽他唱歌，很不錯，等我們商議後，夾定時開直播唱歌！」Edan開心與蔡俊彥保持友誼，見對方代表香港出戰奧運，既感動又驕傲：「大學時期他已忙於練劍，我有煲青紅蘿蔔豬骨湯給他補充體力。」陳欣妍表示羨慕，未遇到男生為自己煲湯，但她為男友沈震軒護航：「他有為我煮即食麵，物輕情義重。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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