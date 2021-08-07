《尚氣與十環幫傳奇》9‧2香港開畫 梁朝偉海報電眼搶鏡

在單人海報上，梁朝偉左手戴上十環幫的代表武器，卻不及他的「電眼」搶鏡，就連其妻劉嘉玲亦透過社交媒體轉載，不過，她上載的是美國版而非港版海報。

梁朝偉在戲中扮演劉思慕父親、即原著漫畫的反派「滿大人」傅滿洲，但因角色太邪惡，Marvel為免激嬲內地網民，於是改稱「文武」，可惜此片跟出爐金像導演趙婷執導《永恆族》（Eternals）一樣，內地仍然上映無期。

戲院Disney+同步放映

《尚氣與十環幫傳奇》故事講述劉思慕飾演「尚氣」，自小精通武術，拒絕跟梁朝偉扮演掌管十環幫的父親「文武」同流合污，直至他為阻止邪惡勢力蔓延，才決定重返舊地，揭開十環幫的秘密，以及面對父子錯綜複雜的關係。

提起Marvel超級英雄片，史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）上月入稟洛杉磯高等法院，控告其主演《黑寡婦》的電影發行商迪士尼違約，安排該片在美國戲院和旗下影視串流平台Disney+同步放映，令到票房暴跌，有損其分紅收益。迪士尼隨即宣布，今年11月上映另一重頭片《永恆族》將不會在Disney+播放，避免該片演員如安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）等有樣學樣。

不過，《尚氣與十環幫傳奇》截至昨日為止，仍然保持戲院和Disney+同步放映的策略，令觀眾好奇此片票房會否重蹈《黑寡婦》覆轍，加上內地上映無期，恐怕進一步拖低整體收益。