《尚氣與十環幫傳奇》9‧2香港開畫 梁朝偉海報電眼搶鏡

【明報專訊】Marvel首部華人超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)受到疫情影響,映期一改再改,昨日電影公司終於宣布9月2日在港開畫,比美國提早一日上映,同時公開梁朝偉飾演「文武」、劉思慕扮演其子「尚氣」,還有楊紫瓊及《我的超豪男友》中韓混血女星奧卡菲娜(Awkwafina)等主角的中文版單人海報,獨欠戲中飾演尚氣母親的陳法拉,估計跟她戲分不多有關。