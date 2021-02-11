首當電影女一酬勞少過KOL 孫慧雪：最緊要有工開

陳國峰與阿雪首次合作，兩人互笠高帽惺惺相惜。阿雪在戲中扮演倔強女生，陳國峰則演吊兒郎當蠱惑仔，形容角色跟10多年前的自己很相似，劇情講有關腦退化症，當中有不少感人情節。他們表示跟無綫仍有藝員合約，由於新戲並非亞視投資，所以沒有牴觸。阿雪表示電影酬勞不及KOL掙錢多，但開心疫市下仍有工開：「演員好難計較酬勞，最緊要是有工開，之前有幾部片都因為疫情告吹。老公十分支持我，開鏡前一晚特別送我擁抱，今日又做司機送我來，所以好感恩。」

薛影儀簽約亞視一周即拍戲

薛影儀簽約亞視成為藝人僅一星期，即有電影工作，雖未知演什麼角色，但心情並不緊張，自認一埋位就可以演戲。問到片酬多少？薛影儀說：「不清楚酬勞，也不太在意，總之有機會演出已好好。（是否恨做女主角？）我要想想，平時都是看電視劇留意別人演技，最近看完《寶寶大過天》有參考岑麗香演技。」

穿低V西裝的白雲表示因為網上頻道節目任主持才性感現身。去年受疫情影響工作量大減，包括拍劇和返內地登台，損失6位數字。今年雖然疫情稍穩，工作量比去年多，但仍未能收復失地，她準備考潛水教練牌照自我增值。

記者：林蘊兒