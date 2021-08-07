準港姐王嘉慧要操回人魚線 戴佳敏王嫿嫿否認是有錢女

身形纖瘦的戴佳敏讀大學時開始學瑜伽，在北京讀中央戲劇學院主修演戲，亦有跳舞及8級鋼琴，認真多才多藝。傳她現居尖沙嘴區的複式豪宅，出入有司機接送，家底非常豐厚？戴佳敏自稱不是有錢人：「是我爸爸接送，他好支持我參選。財政上不需要爸爸支持，因為選港姐不用花太多錢，服裝有公司提供。我有用爸爸的附屬信用卡，但不會花錢太多，上月只用了4000元。」

體重僅99磅的王嫿嫿嫌大腿未夠修長，但沒刻意節食減肥。傳她的家人在溫哥華經營超市多年，家境富裕？王嫿嫿否認是有錢女：「父母是做生意，經營超市約20年，因他們年紀大，幾年前已退休。我不覺得家裏有錢，但感激父母在財政上支持我讀大學及今次來港選美，讀書時間中有拍廣告和表演幫補收入。」

記者：林蘊兒