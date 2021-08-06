【開箱】《自殺特攻》以惡制惡 諷刺美國隊長還是美國政府？

壞蛋軍團以惡制惡

《自殺特攻》既非續集亦非前傳，而是把整個系列推倒重來，新片僅保留金像女星維奧拉戴維絲（Viola Davis）扮演美國政府情報主任禾艾敏、「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）、「回力鏢隊長」柴葛尼（Jai Courtney）及「費力克上校」祖爾堅拿文（Joel Kinnaman）幾個舊角色，並加入新隊友如「血拳」、「圓點人」、「鯊魚王」、「捕鼠女」及「和平使者」等，執行不可能的任務。

話說美國政府秘密招攬一批擁有異能的犯罪分子，組成自殺特攻，展開高危且「唔見得光」的軍事行動，實行以惡制惡。今次「海星行動」由禾艾敏幕後操控，費力克上校親自帶隊，率領「黃鼬」、「學者」、小丑女及回力鏢隊長等潛入某個島嶼小國，刺探當地軍政府操控的外星人「海星」底蘊。

和平使者影射政府

由於任務外泄，自殺特攻還未登陸，已遭敵方開火還擊，幾乎全軍覆沒，小丑女及費力克上校雖然倖免於難，但被敵人及反抗軍押走。另一方面，禾艾敏施展一招聲東擊西，同時派遣《雷神奇俠3：諸神黃昏》黑人男星艾迪斯艾巴（Idris Elba）扮演血拳、《狂野時速9》大隻佬約翰辛納（John Cena）飾演和平使者、《洛奇》史泰龍（Sylvester Stallone）聲演鯊魚王等另一隊伍，從小島另一邊登陸，成功揭開海星的秘密。

導演占士根刻意把和平使者塑造成「賤人版美國隊長」，他口口聲聲要維持世界和平，手法卻毫無道德可言，就算要殺害無辜甚至隊友「捕鼠女」亦在所不計，擺明影射自詡「世界警察」的美國政府，極盡嘲諷之能事。

除此之外，結局揭開海星之謎，原來美國政府早已知情，禾艾敏派遣自殺特攻出動，根本另有目的，幸好最終「壞人有好報」，血拳及小丑女等不惜違抗軍令，大鬧一場仍可全身而退，彷彿再次掌摑當權者，當然博得全場歡呼。

片尾彩蛋埋下伏線

一如其他超級英雄片，《自殺特攻》片尾亦有彩蛋片段，主要交代戲中兩名角色「死過翻生」，似為續集埋下伏線。問題是占士根拍罷本片後，既要執導電視劇版《和平使者》（Peacemaker），又得重投Marvel懷抱，原班人馬開拍《銀河守護隊》第3集，恐怕短期內未必可見《自殺特攻2》。

受到疫情衝擊，Marvel超級英雄片《黑寡婦》一再延期，上月終在美國戲院及影視串流平台Disney+同步放映，此舉嚴重影響票房收入，女主角史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）為追討電影分紅而跟發行商迪士尼對簿公堂；《自殺特攻》或將重蹈覆轍，此片將於今日（美國時間）在北美開畫，卻提早一天在影視串流平台HBO Max播放，未知瑪歌羅比及艾迪斯艾巴等主角會否有樣學樣了。

上映日期：8月5日