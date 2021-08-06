吳君如生日前後忙謝票 張繼聰呷醋囝囝成「鏡粉」

君如表示生日正日與家人食飯慶祝，已心滿意足，並說：「整整齊齊已開心，但不敢外出，我阿爸（夏春秋）90歲了，擔心人多。」

君如好開心與戲中扮演其兒子的4名演員團聚，她對該片很有信心，生日前後跑戲院謝票，聽到觀眾被電影感動落淚，她說：「我最快樂是見到觀眾入戲院，有些相識幾十年的訓練班朋友都入場支持，好感動。」她多謝鵬哥客串父親一角，專程赴廣州取景，拍攝時請鵬哥周圍歎美食。

張繼聰認同MIRROR

張繼聰對於優先場反應好，替劇組開心，證明台前幕後付出努力能感動觀眾。唱電影主題曲的Jer是他的兒子新偶像，他稱兒子一向愛聽外語歌，最近在至愛歌單加入MIRROR的歌。

兒子有否聽他的歌？張繼聰笑言：「我不想深究，只知道阿仔聽了Jer首《砂之器》100次，我向他解釋小克填的詞，他說要再聽多100次，其實我以前唱的歌都是找小克填詞，後生仔肯接觸廣東歌是好事。」他認同MIRROR用心工作，歡迎將來跟他們合作。

Jer想做喜劇演員

談到張繼聰兒子當上「鏡粉」，身為爸爸的他大吐苦水，Jer向張繼聰派冧招說：「我不覺得他『葡萄』，傾偈時，他語氣超級好、好開心。他好大方，我有聽他的歌，他演戲好值得我學習，我都要邁向喜劇演員路線，放低偶像包袱，希望做多些事逗人開心。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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