MIRROR成品牌寵兒 Lokman盼密密做 Tiger被追問余潔滢喜好 AK助解圍

記者：陳釗

Lokman、AK與Tiger未現身，首飾店舖內外已吸引逾300粉絲到場支持，店外更架上擋板圍封，有工作人員在場戒備，嚴陣以待。有粉絲見偶像，凌晨4時已到場排隊。

3子甫現身，粉絲即忘我尖叫，大嗌各自偶像的名字。Lokman、AK與Tiger都相當識做，全程笑容掛臉，向守候多時的粉絲揮手打招呼。提到他們的活動經常有粉絲凌晨到場排隊，Lokman表示擔心粉絲人身安全，加上近期落雨天雨路滑，粉絲要在又濕又焗的情况下久等很辛苦。上次屯門活動知道有粉絲提前一晚到場，感到很心痛。

AK唔抗拒任內褲代言人

MIRROR近期成各大品牌寵兒，曝光率很高，有指現時大部分品牌活動皆被MIRROR佔據，Lokman笑言：「還有ERROR。當然開心，因之前（市道）靜了很久，現在環境好轉，大家可一起出來輕鬆一下，不介意『多啲嚟，密啲手』，最好再多一些。」

Lokman和AK最想代言汽車品牌，最好維修、裝飾一條龍。AK最近頻頻騷肌，可夠膽挑戰內褲品牌？AK稱不抗拒，Lokman笑問：「是否要擺有型巨星甫士那些？」

Tiger了解余潔滢性格

Tiger透露剛拍完一個幫人圓夢和帶給人驚喜的節目，與Lokman、王智德（Alton）和岑樂怡一起主持，預計9月出街。

問Tiger可會送首飾給緋聞女友余潔滢？AK即幫口解圍，稱母親和哥哥都是最近生日，催Tiger送生日禮物。Tiger大方說：「她（余潔滢）比較男仔頭，應該不喜歡這些，送運動用品較適合。」

Lokman表示通常會帶女朋友一起去揀購首飾，不用怕揀錯，他自爆試過買手袋送給女朋友，原以為對方會開心到嘩一聲，豈料不合女友心水，見到時只冷淡回應：「哦，幾靚呀。」AK透露入行後，有一個月薪水比較好，便買了條鏈送給母親，以前送過手鈪和頸鏈給前女朋友。想箍實對方？他笑說：「箍住就送戒指啦。」

Lokman和AK推合唱歌

另外，Lokman和AK透露他們的合唱歌於本月推出，MV原本這兩天拍攝，但因天氣關係延期。他們說：「新歌的感覺比較粗獷，有少少歐美風，MV會是熱力澎湃，不斷跳舞，還會輕露手臂，這已經很大件事、很大突破，因我們平時是著冬裝。」AK表示留待下次演唱會，再練大隻少少時再露。