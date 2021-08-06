與涂毓麟無愛情火花 戴祖儀自認灑脫分手不復合

梁詠琪工作隨緣變佛系歌手

梁詠琪在疫情下改做網上音樂會，很久沒在《勁歌》亮相，她表示在粉絲面前表演期待又緊張。由於疫情仍反覆，梁詠琪未確定何時再開演唱會，想對上一次開個唱已是2018年，當年女兒Sofia才3歲。她透露預計9月出唱片，會翻唱楊采妮和陳慧嫻的經典歌，早前忙錄音和拍MV。她現時工作採取隨緣和順其自然態度，不太心急，自嘲變了佛系歌手。

梁詠琪稱暑假親自接送女兒上暑期班，包括學唱歌、跳舞及繪畫；她最想女兒學識游水，是求生技能，可惜女兒有少少怕水，試過帶女兒游水，結果女兒太驚，像樹熊般攬實她。不過Sofia近日看奧運比賽，知道香港「女飛魚」何詩蓓為港爭光，有少少興趣想學游水。

記者：林蘊兒