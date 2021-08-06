見證港乒女團奪奧運銅牌 陳展鵬激動落淚：引以為榮

港隊乒乓球教練李靜在比賽場上的「激情指導」成為熱話，他以前可曾試過因發揮不佳遭教練責罵？陳展鵬表示沒有，因他17歲已退隊，「我那時都是掹車邊，實力不是很好，教練不會給我太多壓力」。他表示會讓女兒接觸乒乓球，經過奧運後，覺得學劍擊也不錯。

炎明熹望畢業騷添食開part 2

Gigi頻頻出席活動，同時為4場《聲夢》畢業演唱會準備，她表示綵排進度不錯，相信分配好時間就無問題，開騷在即有少少緊張，首次演唱會對一班《聲夢》學員意義重大，會努力做好，不讓粉絲失望。提到姚焯菲和鍾柔美都表示不夠飛派給親友？Gigi稱大家都不夠，希望可以有part 2或舉行個唱；她的新歌也在錄音中。她與姚焯菲、鍾柔美及詹天文獲粉絲登巴士車身廣告，預祝演唱會成功。Gigi覺得粉絲很有心，她們知道很開心，有機會想去「打卡」。

記者：陳釗