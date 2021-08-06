《七公主》林夏薇兩度向黃翠如潑「屎」 鄺潔楹苦練劍擊：刺中高大男對手得分

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

林夏薇表示劇中七公主恩怨交纏，亦是她入行以來最破格及大挑戰的演出，顛覆她在《逆天奇案》角色的「國民女友」形象，除與徐榮一段畸戀有血有淚，又會向黃翠如潑「屎」報仇。她笑言做攻擊手都有難度，要考急才，「劇組以香蕉混入朱古力製成『道具屎』，幾可亂真；事前我做好綵排，準備一鏡落完成動作，但監製突然叫停，我收手不及，潑在翠如的衫上，到第二次再拍才潑向她的面和頭」。

黃翠如呻全身啡色黐立立

黃翠如表示拍攝前心情緊張，要顧表情、對白和走位，加上製成品真的非常似糞便，令她感覺難受，「味道可以接受，但潑到全身啡色黐黐立立，且沾到入眼內，工作人員幫我冲水都搞不掂，於是用幾條大毛巾包裹自己，火速揸車回家冲涼，真的怕人見到會誤會」。幸好狼狽樣沒被老公蕭正楠見到。她又大讚老公體貼，知她面對複雜的律師戲，即留家陪伴排戲。

鄺潔楹身形嬌小難找替身

身穿劍擊服裝的鄺潔楹是全場最嬌小一人，她稱劇中分演律師和業餘劍擊手，接拍前曾懷疑自己應付不來，監製表明難為她找替身：「好難搵到一個細粒過我的替身，我拍攝前受訓4個月，後來邊拍邊參加劍擊賽事汲取經驗，遇到一名9歲參賽者跟我一樣高；我跟高大男生也對戰過，雖然輸了比賽，但我曾經刺中對方得分。」她表示體驗劍擊運動的艱辛，更欣賞香港劍擊代表隊出戰東奧，「見到張家朗得獎分外投入，我大叫出來，這部劇因為香港劍擊運動員取佳績而提早播，希望運動員都睇這部劇。」

高海寧變身美少女戰士

高海寧與陳瀅的角色對比強烈，高海寧扮演粗魯女生，但造型多變而震撼，最難忘化身美少女戰士，她說：「我有幾十套戲服，扮漫畫人物又著旗袍，但美少女戰士套衫著好多次，成為陸永眼中女神。」陳瀅則穿一套T恤、爛波鞋貫穿全劇，預告會素顏、頭髮不整潔出鏡，加上拍攝前剛從加拿大探親回港接受隔離，身形肥腫未收身，她笑言：「完全不化妝出鏡，當時身形又脹，女神形象沒了！」

陳瀅否認戀周嘉洛：放過我啦

傳陳瀅介入周嘉洛與蘇韻姿的感情？她澄清緋聞不實，並求饒道：「點解我咁易惹緋聞？我們一起開工，不是拍拖，驚嚇走其他男仔不跟我做朋友，放過我啦！幸我們幾個同劇演員不受傳聞影響，一直保持友誼。」

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