感激女兒陪伴左右 李麗珍捱過父母離世傷痛

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

李麗珍與黃又南、麥方喬（前名麥家琪）等出席陳果執導的《鬼同你住》首映禮，李麗珍面對雙親先後離世，已有一段時間沒公開露面。她表示始終是一些不開心的事，也要幫自己解決及放下，要找些開心的事去填補，例如在家中煲劇。她說：「拍戲咁多年，錯過很多好的電影和劇集，好似1970、1980年代的都有好多，我連粵語長片都看，令個人特別舒服，當時的人比現在簡單好多，我會投入當自己是當時的人，自己都會開心啲。」

女兒主動畀家用感意外

李麗珍表示這段日子女兒一直陪伴，是她的最大支持，她說：「女兒現在從事設計和美術的工作，還主動話會畀少少家用，我都好意外，不再問我要零用錢，不用再擔心她，很開心，真的大個了！她知我身邊發生這麼多事，不想我擔心，我都好多謝個天，賜一個小天使守護住我，否則我會覺得好孤獨。」

李麗珍透露已收拾心情投入工作，最近幫好友溫碧霞有份投資的新片客串一角，之後亦有幾部電影洽談中，她說：「我都會持續工作，因為工作的環境會令我開心一點，不會胡思亂想，始終如果經常在家中，就會去諗和掛住；但我都希望家人去到另一個世界，見到我開心，他們都開心，所以要積極工作，我會好勤力的。」

黃又南欲置業卻追不上樓價

黃又南表示《鬼同你住》題材圍繞住屋問題，這問題也纏繞了他很多年，又南稱一直想置業，但永遠追不到樓價，他說：「我不是好大要求，二三百呎單位就夠，我無放棄過，都會繼續努力。」問可有後悔當年賣樓？他說：「不會留下陰影的，最緊要讓媽媽安心，我希望和家人一齊住開開心心。」

麥方喬離港工作 丈夫詐型

麥方喬於片中演邵音音女兒，她稱很多人以為她結婚生仔後不用工作，其實她經常到內地順德及佛山工作，在香港較少露面，她說：「我過兩日又走了，今次返來一個月是陪子女放暑假；我有唔捨得，但又覺得自己一個幾開心，心裏面掛住的，他們都應該要獨立了，反而老公就不太習慣，上次走了5個月，都有少少詐型。」丈夫可有叫她修心養性留在家做少奶奶？她說：「近大半年開始好似有，但我郁慣唔得，坐唔定，一定要搵嘢做。」

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