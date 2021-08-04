【開箱】《來魔女食堂吧》 宋智孝霸氣女巫 人類實現願望付出代價

一道菜一個願望

《來魔女食堂吧》僅在影視串流平台播放，因此沒收視成績，據韓媒報道，《來魔女食堂吧》首集在TVing錄得140萬次點擊，成為該平台史上最高點擊率劇集，成績不錯。《來魔女食堂吧》改編自同名小說，由《超能警探》蘇在賢、《那個男人的記憶法》李秀賢聯合執導，《受到詛咒的浪漫》李英淑編劇 。講述「魔女食堂」所供應的食物，可實現食客的願望，令食客不惜出賣靈魂也想願望成真。至今播出4集，講趙熙羅（宋智孝飾）個性高傲，有超高魔法，製作的料理既華麗又美味。她開設的「魔女食堂」經營時間是日落之後至日出之前，裝潢充滿19世紀復古味。食客吃下她所烹調的食物，可實現一個願望，同時要付出相應的代價。

另一邊廂，20多歲平凡女生鄭珍（南志鉉飾）某日失去工作與愛情，之後打算與母親花盡所有儲蓄，頂下餐廳做老闆重過新生活。怎料接手經營餐廳後，遭前老闆詐騙，撬走所有員工，阿珍餐廳的生意一落千丈。阿珍遇上魔女趙熙羅，前者許願向背叛她的餐廳老闆報仇，代價是她的店舖要成為「魔女食堂」，並當上食堂的合伙人兼員工。

與此同時，阿珍在街頭遇上夢想進入體育大學的高中三年級學生李吉勇（蔡鍾協飾），他遇上校園暴力，被迫放棄運動員夢想，一度有自殺念頭，後來吃下魔女的料理許願，代價是成為「魔女食堂」的侍應。

似《德魯納酒店》

《來魔女食堂吧》主題是世上沒免費午餐，要實現願望就要付出同等代價，人類為達成心願，不惜出賣自己。例如首集，鄭珍的願望是向背叛她的餐廳老闆報仇，結果魔女使法，令餐廳老闆的店內出現成千上萬隻老鼠，老闆因此嚇至心臟病發身亡。阿珍從沒想過自己的願望會搞出人命，自此內疚不已，可惜已無法回頭。

第4集講音樂劇女演員陳善美（安恩珍飾）遭男友安成浩（尹志溫 飾）劈腿，無法接受的陳善美去到「魔女食堂」，許下男友回心轉意的願望，代價卻是自己的聲線。結果男友的確回心轉意，卻繼續做「軟飯王」，陳善美聲線出現問題，無法如常表演音樂劇，她開始後悔，並說：「我的選擇是從哪裏開始出錯的？是從希望被某人愛的瞬間？還是為了他放棄自己的瞬間？」

《來魔女食堂吧》的賣點是透過不同食客的故事，帶出人類的欲望、實現願望是否一定有好結果等，令觀眾反思。此劇節奏快而且流暢，視覺效果也不俗，充滿魔幻氣氛，甚至有《哈利波特》的影子，如掛畫中的人會郁動及植物懂說話等；跟人氣韓劇《德魯納酒店》及《雙甲小食店》結構相似，均講述神秘「魔女」經營商店，利用特定魔法解開人的怨氣與心結。《來魔女食堂吧》在劇中還直接向《德魯納酒店》及《雙甲小食店》致敬，第3集出現待業的裴允其（姜基棟飾），拿着的火柴盒就印有「Hotel Del Luna 」即「德魯納酒店」名字，他還到《雙甲小食店》中的街邊小食店拿下菜刀企圖打劫。

宋智孝相隔一年再拍新劇，有別於她以往的角色，這次化身美艷魔女，以紅髮、鮮豔華麗的服裝造型登場，相當討好。她在劇中變裝的頻率，拍得住《德魯納酒店》的女主角IU。可是劇集尚未解釋宋智孝如何成為「魔女」，她表示神創造了天地萬物，但「子女」眾多照顧不暇，故需要「魔女」來為人類實現願望。最新預告顯示，宋智孝後悔當「魔女」，她表示世上所有選擇都是取決於自己，然而愛卻無法控制，令人期待有關她身世的故事。

至於南志鉉的表現則中規中矩，目前播出4集，她的戲分似乎比宋智孝還要多，似乎有當「魔女」的能力，看得懂「魔女」珍藏的調味料及古書。她與「魔女」之間的故事，相信會是往後劇情的焦點。