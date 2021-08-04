何廣沛有粉絲陪生日 郭子豪無阻女友鄧卓殷拍咀戲

何廣沛透露晚上會和家人慶祝。問緋聞女友朱晨麗可有約他慶祝？他說：「有呢個朱朱（朱智賢）陪已經好開心滿足。」又稱生日願望希望《食腦喪B》可盡快在翡翠台播，對於翡翠台劇集收視跌至新低，他認為奧運之後，相信劇集收視會谷底反彈。

尊重公司決定

郭子豪被指因不想女友鄧卓殷於新劇《雙生陌生人》中與黃庭鋒拍攝激吻戲，鄧卓殷決定尊重男友而辭演，由羅毓儀執二攤，他說：「這是否真正原因，我是不會回應的。」

他選擇沉默是金，只想盡快丟淡件事，稱十分尊重公司，公司有這個決定，一定有正確原因，會全力配合做到最好。但他不認是醋男友，並說：「女友工作需要拍親熱戲都ok，被誤會阻對方可發展，我也沒辦法，不過都擔心這件事影響到她，她不開心我會盡力安慰。」

朱智賢跑步受傷

另外，對於代表無綫採訪東奧的主持陳約臨及吳業坤被批表現欠佳，在香港任奧運主持的朱智賢表示圈外朋友有提醒她，主持奧運講說話小心點，她會講少些錯少些，免騷擾觀眾看賽事，由專家評述較好。見她手腳均受傷，朱智賢稱日前跑步跌傷，整個人趴在地上，並說：「好樣衰，因為旁邊剛巧是紅綠燈位，有很多車停低，自己也不敢望。」

可擔心被人拍下醜態？她說：「我都想睇番，究竟點解會仆低。」她表示現階段冲涼要包保鮮紙，問男友謝東閔可有幫她冲涼？她說：「我隻左手還郁得，只是單手洗頭覺得好攰。」

記者：林祖傑