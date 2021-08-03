《幻險森林奇航》串流平台收3000萬美元 遜《黑寡婦》

《黑寡婦》女主角史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）上周入稟告迪士尼安排戲院與Disney+同步，影響了《黑寡婦》票房，從而令其分紅受損。有傳媒指同一模式上映的《黑白魔后》，女主角愛瑪史東（Emma Stone）亦計劃向迪士尼興訟，且看《幻》片兩名主角會否「跟隊」。提起《幻》片，男主角狄維莊遜稱該片在夏威夷取景，但片中所述的巴西港口小鎮、酒店、市集、酒館及碼頭等，全部搭建而成，他初到片場時感覺宏大得起雞皮疙瘩。