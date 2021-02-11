75歲「花樣爺爺」金容建逼女友墮胎 聲稱兩子祝福 河正宇「不清楚」 車賢宇「無可奉告」

韓媒Dispatch昨日報道，曾演韓劇《有品位的她》、《主君的太陽》及綜藝節目《花樣爺爺》等的金容建，2008年出席劇集煞科宴時，認識當年只有23歲的女友，過去13年來一直保持低調的「爺孫戀」關係，直至今年3月，女友突然告知懷孕，金容建以「年紀太大，沒精力照顧孩子」為理由，要求女友墮胎，她怒斥對方自私且不負責任，上月24日入稟法院，控告強迫墮胎未遂罪名。

自稱提高聲線 令女友誤解

由於金容建在演藝界地位崇高，突然再為人父，消息震驚韓國，迅即成為網絡熱話。他接受韓媒查詢時，透過代表律師解釋，當他得悉女友懷孕，心情難免緊張，在說服她的過程中，不慎提高聲線，令到對方誤解，對此感到抱歉，今年5月已改口表示支持女友產子，並把喜訊告知兩子，河正宇及車賢宇均認為是「值得慶祝」的事情，並送上祝福，令他獲得再為人父的勇氣。

不過，韓媒分別向二人求證時，河正宇透過所屬事務所回應：「對（懷孕）不太清楚，這是父親的私事，不方便回應。」車賢宇一方亦說：「據報父親會透過律師發表聲明，所以我無可奉告。」對於老父的風流行徑，明顯不欲批評。

河正宇相隔多年再做哥哥，當然值得高興，然而彼此年紀相差43載，心情難免複雜。事實上，去年他被控非法注射麻醉藥一案，原本今年5月獲輕判罰款了事，以為放下心頭大石，檢方卻不服上訴，首爾法院下令重審，本月10日將會開庭，屆時河正宇將會應訊，且看法官如何宣判。