【明報專訊】ERROR成員193(郭嘉駿)於社交平台上載限量波鞋圖片︰「I NEED THESE TWO PAIRS US 12 有冇人幫到手呀」。惹來facebook專頁「家明」發文批評藉人氣「攞着數」,指摘193︰「明星唔係咁做的」及「錢就你賺,鞋就『老婆』(指粉絲)買,公平咩?」更說︰「藝人搲job見得多,搲鞋第一次見。」但遭網民反駁鬧爆,留言撐193,斥「家明」太敏感。