準港姐宋宛穎出身選美世家無壓力 陳聖瑜喜歡郭富城 梁允瑜愛食魚蛋

宋母曾代表澳門出戰華姐

宋宛穎表示媽咪是1990年澳門小姐亞軍，冠軍則由表姨媽奪得；翌年媽咪代表澳門來港出戰華裔小姐，同屆佳麗有袁詠儀。雖然出生於選美家族，但她稱沒有壓力，「媽咪有給我貼士，叫我最緊要做好自己及享受選美過程。媽咪稍後都會來港」。宋宛穎透露參賽前媽咪很注重她的飲食，每次吃什麼都要向媽咪匯報，現在澱粉質食物全戒掉，只吃蔬菜和沒調味的肉。宋宛穎11歲時曾於家燕媽媽藝術中心培訓，又在籌款節目中跟對方跳《Nobody》，笑言很希望與家燕姐在電視城重遇。她跟韓國前女團CLC的香港成員莊錠欣也是好朋友，對方有跟她打氣說加油。

陳聖瑜和梁允瑜都表示開心獲阿旦點名讚賞，會面時對方要她們用一句說話自我介紹。被指似「天王嫂」方媛的陳聖瑜笑言：「我是佳麗當中最喜歡郭富城的，因大家說我似方媛。」之前流出食住魚蛋爆粗鬧前度片段的梁允瑜，則以「擁有44吋長腿喜歡食魚蛋佳麗」介紹自己。

除了玩遊戲外，兩人稱阿旦也有給予佳麗貼士，教她們洗滌心靈，因無論在準決賽還是決賽，場面都會很混亂，要懂得如何保持平靜和淡定。準決賽快到，兩人都表示有少少緊張，正準備當晚的演出，並透露20名佳麗將會分組表演才藝。

記者：陳釗